Tocar el índice de inflación "es lo peor que puede hacer el ministro de Economía"

La polémica por la inflación y el rol del Indec generó ruido financiero en un momento clave de la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad de la metodología de medición de la inflación que utiliza el Indec.

El columnista de economía Carlos Burgueño analizó en MDZ Radio el impacto que tuvo en los mercados la salida de Marco Lavagna y las definiciones oficiales sobre la medición de la inflación, en un contexto que definió como de “épocas turbulentas” para el capital financiero.

“Lo que está pasando en los mercados son épocas turbulentas, son épocas difíciles. El capital, la plata, tiene la valentía del ciervo y la velocidad de un avión que vuela rápido”, afirmó, al describir la reacción del mercado ante la incertidumbre. En ese marco, sostuvo que la decisión vinculada al Indec se tomó “sin evaluar las consecuencias finales” y que desde el Gobierno “no saben cómo salir de la polémica”.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 05-02-2026 - MC - COLUMNA CARLOS BURGUEÑO Burgueño fue especialmente crítico con las declaraciones oficiales posteriores: “Una declaración es peor que la otra; a medida que va declarando, la va empeorando” en referencia a Luis Caputo. En ese sentido, cuestionó la idea de crear un nuevo índice de inflación: “Es una decisión del poder político de crear una medición de la inflación porque sí”, y advirtió que “es lo peor que puede hacer un ministro de Economía: meterse con el termómetro porque no te gusta”.

Según el economista, la medición de la inflación es una tarea técnica que requiere especialistas: “Esto lo hacen especialistas”, y alertó que anunciar un nuevo índice genera desconfianza porque “lo que se va a pensar es que es un índice que te da mejor”.

Al mismo tiempo, remarcó que el Gobierno había logrado un punto fuerte en materia económica: “Acá estamos discutiendo si el índice da 3 o da 1”, lo que consideró un “tiro en el pie” porque ocurre “en el lugar donde vas ganando”. No obstante, señaló que existen debilidades en otros frentes: “La actividad económica es tan débil”, y afirmó que la construcción atraviesa “uno de sus peores momentos históricos”, incluso en el segmento privado.