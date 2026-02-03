¿Inflación de 3% en enero? Los efectos de no aplicar la nueva metodología que diseñó el Indec

Algunas estimaciones destacan que con el nuevo índice la inflación de 2025 hubiera sido sustantivamente mayor, y el salario perdiendo 5,5% contra 2023.

Tras conocerse la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, el ministro Luis Caputo ratificó lo que ya era un secreto a voces entre los analistas, el Gobierno frenó el cambio de la medición de la inflación por razones políticas.

Con la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elaboró el Indec durante 2025 y que iba a ser implementada desde enero de este año; la inflación, se hubiera acercado al 3%, en lugar del aproximado 2,5% que presentaría en sociedad el gobierno de Javier Milei el próximo 10 de febrero.

El dato parte de los primeros análisis de los analistas privados al presentar sus informes de situación sobre el escenario macro, financiero y fiscal, luego de los eventos del lunes pasado. Siguiendo estos informes, el problema, además, se hubiera profundizado en los primeros cuatro meses del año, ya que el incremento de las tarifas de los servicios públicos (más las cuestiones estacionales de siempre) hubiera derivado en una presión al alza en los precios.

Esto inevitablemente hubiera llevado el IPC por arriba de los tres puntos porcentuales, provocando una acumulación en el primer cuatrimestre del año de casi 10 puntos porcentuales. Casi el mismo nivel que lo que se proyecta en el Presupuesto Nacional para todo el 2026.

Foco en la inflación Uno de los más profundos análisis realizados sobre el impacto económico de la decisión del Gobierno nacional de sostener la medición del índice de inflación con la misma metodología del 2025, fue planteado hoy por el trabajo de la consultora PXQ del economista Emanuel Álvarez Agis, bajo el titulo de “Apuntes sobre el (No) Cambio del IPC”.

Según el informe, la aplicación de la nueva metodología no habría provocado mayores cambios en la medición de la inflación durante el 2025, pero sí en el 2024. Y habría llevado además a un mayor índice porcentual para la medición del arranque de este año.