¿Inflación de 3% en enero? Los efectos de no aplicar la nueva metodología que diseñó el Indec
Algunas estimaciones destacan que con el nuevo índice la inflación de 2025 hubiera sido sustantivamente mayor, y el salario perdiendo 5,5% contra 2023.
Con la nueva metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elaboró el Indec durante 2025 y que iba a ser implementada desde enero de este año; la inflación, se hubiera acercado al 3%, en lugar del aproximado 2,5% que presentaría en sociedad el gobierno de Javier Milei el próximo 10 de febrero.
El dato parte de los primeros análisis de los analistas privados al presentar sus informes de situación sobre el escenario macro, financiero y fiscal, luego de los eventos del lunes pasado. Siguiendo estos informes, el problema, además, se hubiera profundizado en los primeros cuatro meses del año, ya que el incremento de las tarifas de los servicios públicos (más las cuestiones estacionales de siempre) hubiera derivado en una presión al alza en los precios.
Esto inevitablemente hubiera llevado el IPC por arriba de los tres puntos porcentuales, provocando una acumulación en el primer cuatrimestre del año de casi 10 puntos porcentuales. Casi el mismo nivel que lo que se proyecta en el Presupuesto Nacional para todo el 2026.
Foco en la inflación
Uno de los más profundos análisis realizados sobre el impacto económico de la decisión del Gobierno nacional de sostener la medición del índice de inflación con la misma metodología del 2025, fue planteado hoy por el trabajo de la consultora PXQ del economista Emanuel Álvarez Agis, bajo el titulo de “Apuntes sobre el (No) Cambio del IPC”.
Según el informe, la aplicación de la nueva metodología no habría provocado mayores cambios en la medición de la inflación durante el 2025, pero sí en el 2024. Y habría llevado además a un mayor índice porcentual para la medición del arranque de este año.
La base de 2017/18
Las principales conclusiones del trabajo presentado hoy, al que tuvo acceso MDZ, son las siguientes:
- De acuerdo los estándares internacionales, el IPC debe actualizar su metodología y ponderadores cada cinco años para garantizar que la medición refleje de forma representativa la estructura de consumo vigente de los hogares. En Argentina, sin embargo, este proceso se vio postergado durante décadas, no solo por la erogación económica que implica la realización de estas encuestas sino, principalmente, por la inestabilidad y volatilidad macroeconómica y financiera recurrente.
- Pese a contar con una Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) correspondiente a 2017/18, la misma no llegó a incorporarse en el cálculo del IPC, que continuó basándose en la ENGHo 2004/05.
- El Gobierno anunció en el informe técnico del IPC de octubre de 2025 que, a partir de enero de 2026, el índice se calcularía sobre la base de la ENGHo 2017/18.
- El ministro de Economía Luis Caputo señaló que Marco Lavagna “renunció porque se ha estado trabajado en la nueva metodología y Marco quería implementarlo ahora. Con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de desinflación ya esté consolidado. (...) Vamos a mantener esta metodología hasta que el proceso de desinflación ya esté consolidado".
- Si bien la metodología detallada del nuevo IPC no está publicada, se pueden estimar los ponderadores en función de la ENGHo 2017/18. Según nuestras estimaciones, el IPC de enero de 2026 (a publicarse el 10 de febrero) hubiese dado +3,0% con la nueva metodología, por encima del 2,5% esperado por el Gobierno. Esto se debe al impacto de los aumentos tarifarios en diferentes provincias, las cuales terminaron de publicar sus cuadros tarifarios el 2 de febrero.
- Dados los cambios tecnológicos y los nuevos patrones de consumos, la nueva metodología, en líneas generales, reduce la participación de los bienes yle asigna un mayor peso relativo a los servicios.
Alimentos e indumentaria para arriba
- Se puede observar que las principales bajas en las ponderaciones se verifican en Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3 puntos porcentuales), Prendas de vestir y calzado (3,1 pp) y Restaurantes y hoteles (2,4 pp).
- Por el contrario, las mayores subas corresponden a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+5,1 pp), Transporte (+2,3 pp) y Comunicación (+2,3 pp).
- Al construir el dato de IPC en base a la estimación de la nueva metodología, no se observan diferencias relevantes, excepto en 2024, cuando se inició el proceso de recomposición de precios relativos y las tarifas aumentaron bastante por encima que promedio del resto de los bienes y servicios de la economía.
Inflación más alta
- Con la metodología basada en la ENGHo 2017/18, la inflación anual habría alcanzado +132,2% , frente al +117,8% informado por el Indec para 2024, lo que implica una brecha de +16,1 pp. En cambio, en 2025 ambas mediciones arrojan resultados prácticamente similares. Tomando la ENGHo 2004: +31,5% y con la ENGHo 2017/18: +31,9%.
- Con los datos salariales publicados a noviembre de 2025 es posible observar la dinámica del salario real desde que empezó la gestión de Milei, con metodologías para deflactar la serie de salarios utilizando el IPC calculado con ambas. Si se observa el registrado deflactado por el IPC con la metodología actual, la caída real del salario privado en comparación con noviembre del 2023 es de 1,2%. Mientras que con la nueva metodología, el salario privado habría caído un 5,5%, siempre contra noviembre de 2023.