El Gobierno decidió postergar la nueva medición de la inflación: de cuánto hubiera sido si se aplicaba

La polémica salida de Marco Lavagna al frente del Indec abrió un debate entre economistas respecto a la injerencia del Gobierno en la entidad de estadísticas públicas. Los analistas señalan que la diferencia en la inflación con la nueva canasta era de algunas décimas en el último año.

El principal cambio de la nueva fórmula a nivel técnico es la actualización de la canasta del IPC busca que el dato dé cuenta de los nuevos hábitos de consumo y del peso real que tienen rubros como las telecomunicaciones, con el streaming o celulares, o la energía, con el descongelamiento de las tarifas; que hoy ocupan una porción mucho mayor dentro del ingreso de los hogares.

En concreto, se deja atrás la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho) de 2004 para dar paso a la estructura de gastos de 2017/2018, que cue ta con un mayor peso de los servicios. Por ejemplo: los rubros de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia sube de 9,4% a 14,5%, incrementando el impacto de las tarifas de servicios públicos.

En el caso del Transporte, la ponderación pasa de 11% a 14,3%, aumentando la relevancia de combustibles y boletos. Mientras que en el sector de Comunicaciones pasa de incidir 2,8 a 5,2%.

Los economistas sostienen que la diferencia entre ambas mediciones en los últimos meses fue mínima, que la mayor distancia se marcó en 2024. Por ejemplo, en caso de diciembre 2025, en lugar del 2,8% hubiera arrojado 2,9% y en el acumulado del año pasado hubiera quedado 0,7 puntos porcentuales del 31,5% que arrojó, es decir un 32,2%.

"Con ponderadores de la Encuesta Nac. de Gastos de 2017/18 (que regirán desde enero en la medición oficial), la inflación de diciembre nos arroja 2,9%. Diferencias mínimas mes a mes con la medición vigente (ENGHo 2004/05) hacen que la anual cierre en 32,2% (+0,7 p.p. vs oficial)", señaló Gonzalo Carrera, economista de Equilibra.

"La principal diferencia del IPC actual y el que debería actualizarse con nuevos ponderadores se dio principalmente en 2024. En 2025, la diferencia fue de menos de 1 punto", agregó Santiago Bulat, economista de Invecq.

De acuerdo a cálculos de Bulat, la inflación de 2024 con la nueva medición sería del 134,8%, 17 puntos porcentuales más. En tanto, para el año pasado, esa diferencia sería menos de un punto porcentual.

La principal complejidad radica en el momento de aplicación de la nueva canasta, mientras más acotado en el tiempo el dato muestra una mayor diferencia en la inflación acumulada.

"A medida que el año base se aleja del período de referencia de los ponderadores, la inflación interanual es más alta, el impacto del cambio de base se hace más pequeño y el impacto de los ponderadores más grande", explicó el economista de la UTDT, Martín Rozada.

A modo de ejemplo, la inflación de 2024 hubiera sido del 123,5% en lugar del 117,8% si la nueva canasta se aplicaba en 2019, según estimaciones de Rozada. En tanto, si el período base es 2021, el guarismo arroja 129,1% y en caso de instituirse en 2023 el dato arrojaría 133,6%.

Este año, con la fuerte eliminación de los subsidios a los servicios, este rubro al pesar más dentro de la canasta nueva de consumo implicaría un mayor numero de inflación y se especula que esa sería una de las razones detrás de la decisión del Gobierno.