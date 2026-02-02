Escasez de bonos soberanos: Javier Milei explicó por qué el Gobierno no saldrá a los mercados internacionales

Pese a la baja del reisgo país, el Gobierno no tiene intenciones de volver a los mercados internacionales de crédito. De acuerdo a palabras del propio presidente, Javier Milei , la razón apunta a la "escasez de bonos soberanos".

Milei lanzó un posteo en sus redes sociales, titulado "Apuntando a la escasez de bonos", donde explicó las razones por las cuáles el Gobierno no saldrá a los mercados internacionales de deuda para emitir un bono en Wall Street para buscar rollear los vencimientos que restan en el año:

APUNTANDO A LA ESCASEZ DE LOS BONOS SOBERANOS 1. A los pagos con multilaterales se le hará frente con liquidación de activos del Estado. 2. El déficit cero implica el pago de intereses de la deuda, por lo que en el peor de los casos sólo se buscaría el roll-over. Sin embargo, tal… https://t.co/c8IYzzJQsh

1. A los pagos con multilaterales se le hará frente con liquidación de activos del Estado.

2. El déficit cero implica el pago de intereses de la deuda, por lo que en el peor de los casos sólo se buscaría el roll-over. Sin embargo, tal como lo hemos hecho antes, buscaremos otras fuentes de financiamiento, por lo que seguiremos pagando la deuda.

3. Los puntos 1 y 2 conllevan a una menor oferta de títulos a mercado o al menos no creciente.

4. Dada la solidez en fundamentals y que a su vez en dinámica seguirán los mismos mejorando esto la demanda de bonos será creciente.

5. Por lo tanto, oferta de bonos NO creciente y demanda de bonos en crecimiento implica mayores precios para los títulos argentinos y por ende menores tasas de interés y con ello menor riesgo país.

"Los derechos de propiedad en la nueva Argetnina se respetan a rajatabla", cerró Milei.

Qué dijo Caputo

"Es importante resaltar que nosotros no vamos a salir al mercado. Es contrario a lo que se dice. No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones a radio Mitre este lunes.