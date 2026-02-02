El Gobierno adelantó que no saldrá a los mercados internacionales de deuda

Pese a que el riesgo país comenzó a bajar, y quebró el piso de los 500 puntos básicos por primera vez desde 2018, el Gobierno no tiene intenciones de volver a los mercados internacionales de crédito.

"Es importante resaltar que nosotros no vamos a salir al mercado. Es contrario a lo que se dice. No tenemos ninguna intención de salir al mercado internacional", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo , en declaraciones a radio Mitre este lunes.

El funcionario recordó que de los últimos 124 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113. Como consecuencia, todo el crédito para la argentina, tanto del mercado local como internacional, se usaba para la Nación y cubrir ese huevo fiscal, lo cuál dejaba sin financiamiento privado a las empresas , un efecto que se conoce como crowding out.

"Es la primera vez que hay un efecto contario, que se llama crowding in , al contrario como argentina cancela deuda , los fondos que ahora reciben dólares quieren reinvertirlo en riesgo argentino, en deuda argentina. Como la Nación no sale con nuevo bonos, agarran esa plata y la invierten en bonos de empresas y provincias ", sostuvo Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda agregó: "Nosotros pagamos 4.200 millones de dólares a los inversores y hubo una catarata de emisiones tanto privada como de provincas. Las empresas buscan financiamiento para producir más, eso genera más empleo y mejores salarios".

"La intencion nuestra es seguir con esa política, sobre todo mientras podamos conseguir alternativas de financiamiento para pagarles a los inversores internacionales a tasas más bajas", cerró Caputo.

En lo que resta del año, el Gobierno enfrenta aún enfrenta un abultado monto en concepto de pagos de deuda en dólares. Según estimaciones de la consultora Invecq, el país enfrenta vencimientos en moneda extranjera por US$18.000 millones.

En diciembre del año pasado, el funcionario había expresado que el Gobierno trataría de disminuir la dependencia con Wall Street. "El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, respondió Capito ante una consulta en redes sociales.

Las emisiones de deuda de provincias

Cabe rercordar que, desde la victoria de las elecciones legislativas de octubre del año pasado, el mercado observó un gran flujo de dólares provenientes de las emisiones de deuda por parte de empresas y provincias. El guarismo ya asciende a US$9.300 millones.

La reciente colocación de Córdoba por US$800 millones se suma al listado de emisiones subnacionales del que ya participan Santa Fe con US$800 millones y la Ciudad de Buenos Aires, que colocó un bono por US$600 millones. En ambos casos la tasa se ubicó por encima de 8%.

Emisiones de deuda de empresas

Por su parte, las empresas salieron fuerte con las Obligaciones Negociables (ONs). En el inicio de 2026 se registraron algunas colocaciones: Telecom adjudicó US$600 millones a una tasa de 8,6% y Pan American Energy emitió US$375 millones a 7,9%.

Desde octubre del año pasado se colocaron US$6.400 millones. Aunque del total aún restan por liquidarse cerca de US$3.600 millones, según el Banco Central (BCRA).