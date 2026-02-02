Incendios en la Patagonia: el Gobierno sumó a Santa Cruz a la emergencia y la situación sigue siendo crítica
El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea y zona de desastre en Santa Cruz por los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la declaración de Emergencia Ígnea y zona de desastre en la provincia de Santa Cruz, como consecuencia de la gravedad de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y de las adversas condiciones climáticas que persisten en la región.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de todo su gabinete de ministros.
Preocupante situación en la Patagonia
El decreto advierte que las condiciones hidrometeorológicas que atraviesa la provincia —marcadas por sequía prolongada, eventos de actividad eléctrica y temperaturas superiores a las habituales— configuran un escenario de emergencia cuyo agravamiento provoca daños ambientales de gran magnitud y representa un riesgo directo para la vida de las personas.
En el texto oficial, el Ejecutivo reconoce que la capacidad de respuesta operativa local fue superada por la magnitud de los focos ígneos, lo que vuelve indispensable una intervención urgente del Estado nacional para coordinar recursos humanos, técnicos y logísticos destinados al combate del fuego.
En ese marco, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad, será la responsable de articular y centralizar las acciones de asistencia y control de los incendios en territorio santacruceño.
La nueva declaración amplía el alcance del Decreto 73/2026, firmado a fines de enero, que había establecido la emergencia ígnea por el plazo de un año para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios registrados en el Parque Nacional Los Alerces.
Con la incorporación de Santa Cruz, el Gobierno reconoce la persistencia de una situación crítica en gran parte de la Patagonia, donde los incendios forestales continúan avanzando y mantienen en alerta a las autoridades ambientales y de seguridad.