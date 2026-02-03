La decisión de Mendoza sobre la medición de la inflación tras la salida de Lavagna

Este lunes 2 de febrero, para asombro de muchos y de otros no tanto, Marco Lavagna dejó de ser el titular del Indec, el organismo nacional de medición de la inflación , entre otros puntos. El motivo principal fue la postergación de la salida de una nueva forma de medir el IPC (Índice de Precios), una decisión política del Gobierno de Javier Milei. El Gobierno de Mendoza trabajará en conjunto con el Indec, por lo tanto, l a DEIE (Dirección de Estadísticas Económicas) seguirá sus lineamientos.

Según pudo conocer MDZ, "La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) avanza en la construcción de una nueva canasta de bienes y servicios, en coordinación con el INDEC. La Provincia prioriza la unificación de criterios para evitar confusiones en la ciudadanía y garantizar indicadores comparables. La implementación de la nueva metodología se definirá en función de las decisiones que adopten las autoridades nacionales, a fin de alinear criterios y plazos".

Es decir que la provincia, que renovó recientemente un convenio con el INDEC, seguirá sus lineamientos. Entre los entretelones políticos de la salida de Lavagna, se comentó que si se aplicaba el nuevo IPC, la i nflación podría resultar mayor porque el Gobierno nacional ha anunciado aumento en las tarifas. Como ese rubro iba a estar incluido, empujará el porcentaje y sería una mala noticia para el Gobierno contar que la inflación ha subido.

Como la palabra "inflación" es hace décadas en el país un término que se escucha en la vida cotidiana en Argentina, ha existido momentos de tensión por la medición. Uno de ellos, fue en 2007 cuando Julio Cobos era gobernador y a pesar de estar en camino a ser el vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, en lo que se conoció como la Concertación entre radicales y peronistas, el exmandatario se distanció de la intervención del Indec que hizo el por entonces vicepresidente Néstor Kirchner.

La titular de la DEIE, es decir el organismo local era Patricia Giménez- hoy titular de PRO Mendoza- y Cobos decidió avalarla para que siguiera difundiendo datos que contrastaban con lo que marcaba el Indec a nivel nacional. Básicamente la medición nacional daba más baja- hubo muchos problemas con los técnicos en ese momento- que la de Mendoza.

Por ejemplo, en septiembre de 2007, el INDEC le dio a Mendoza una inflación de 0,8% mientras que la DEIE, 1,7 por ciento. En agosto, la inflación de la provincia según el Indec fue del 1,5 por ciento, pero para Mendoza había trepado al 3,1 por ciento.

Patricia Giménez hoy está alineada con el Gobierno nacional, no sólo por ser parte de la gestión provincial sino también por ser una funcionaria muy cercana a Luis Petri, hoy diputado nacional, exministro de Defensa de la Nación. Giménez nunca estuvo de acuerdo con que Lavagna estuviera frente al Indec porque pensaba que era parte del modelo de mediciones que había postulado el kirchnerismo.

Cómo es el nuevo IPC que Lavagna había anunciado

Como el Gobierno nacional pretende avanzar este año con la quita de subsidios energéticos y al transporte, como tiene previsto en el Presupuesto, esta dinámica tendría un mayor impacto con la canasta más actualizada del IPC, que pondera con mayor peso el rubro de servicios.

Los economistas sostienen que la diferencia entre ambas mediciones en los últimos meses fue mínima, que la mayor distancia se marcó en 2024. Por ejemplo, en caso de diciembre 2025, en lugar del 2,8% hubiera arrojado 2,9% y en el acumulado del año pasado hubiera quedado 0,7 puntos porcentuales del 31,5% que arrojó.

Este año, con la fuerte eliminación de los subsidios a los servicios, este rubro al pesar más dentro de la canasta nueva de consumo implicaría un mayor numero de inflación y se especula que esa sería una de las razones detrás de la decisión del Gobierno de postergar la publicación con el nuevo índice.