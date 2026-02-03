La frase de un hombre clave del Gobierno que confirma el quiebre entre Marco Lavagna y Javier Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aseguró que la salida de Marco Lavagna como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) se dio en "buenos términos", aunque dejó en claro que existía una diferencia de criterios insalvable respecto al momento de actualizar la metodología de medición de precios.

La controversia central radicó en la intención de Marco Lavagna de implementar una nueva medición a partir de enero de 2026.

Si bien Manuel Adorni reconoció la necesidad de actualizar la canasta de consumo, señaló que el presidente Javier Milei consideró que no era "razonable" hacerlo en este momento del programa económico.

"Si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice", explicó el jefe de Gabinete.

Según dijo Manuel Adorni , el Gobierno busca que el índice actual sea comparable con los últimos dos años de gestión para demostrar la efectividad de su lucha contra la inflación .

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni

"Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja o sube o se mantiene tiene o se mantiene constante", indicó.

El jefe de Gabinete subrayó que es una decisión directa del presidente mantener el sistema de medición actual para evitar suspicacias políticas.

El funcionario también recordó que, incluso en meses recientes donde la inflación mostró leves subas, el Gobierno no intentó intervenir en el organismo.

Marco Lavagna

"Nos limitamos a la información que daba el Indec y jamás propusimos cambiar nada, porque nos parece justo que la gente pueda comparar si la inflación baja, sube o se mantiene constante" sentenció Manuel Adorni.

La salida de Marco Lavagna marca el fin de una etapa de continuidad técnica en el organismo, abriendo una nueva fase donde el control del Indec queda bajo la lupa de una gestión que apuesta todo a la visibilidad de los resultados de su plan económico de cara a los próximos meses.