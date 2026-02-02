Inflación de enero: cuándo se conocerá el IPC del Indec tras la salida de Lavagna

El Indec dará a conocer el dato de inflación de enero el próximo martes 10 de febrero, pese a la renuncia de su titular, Marco Lavagna . El organismo publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la metodología vigente, tras la postergación del nuevo método de medición.

A pocos días de conocer la cifra oficial, las proyecciones privadas indican que la inflación del primer mes del año se ubicará entre el 2% y el 2,6%. Según estiman, los alimentos y rubros estacionales tendrán una suba por encima del promedio.

Pese a la salida de Marco Lavagna, el Indec dará a conocer la inflación de enero en la fecha estipulada.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una inflación del 2% mensual para enero. Su análisis apunta a que la desaceleración continúe en los próximos meses y se extienda hasta junio, cuando la inflación mensual se ubicaría en torno al 1,5%.

No obstante, el BCRA advirtió que, pese a la marcada desaceleración de los precios durante 2025, el proceso de desinflación podría tener obstáculos momentáneos a principios de 2026.

Desde el Gobierno, en tanto, también revelaron sus expectativas sobre el IPC de enero. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes: "No creo que la inflación de enero sea mucho más baja que diciembre, seguramente este en torno al 2,5%".

En qué consiste la nueva metodología del Indec para medir la inflación

El nuevo IPC, que pretende reflejar de forma más precisa el consumo promedio de los hogares, se basa en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, reemplazando la referencia actual (2004–2005). Además, se adoptan estándares internacionales de clasificación (COICOP 2018), con 13 divisiones de consumo, es decir una más que las del método anterior.

La nueva metodología amplía la canasta de bienes y servicios y reconfigura las ponderaciones del índice: alimentos y bebidas reducen su peso relativo, mientras que transporte y comunicación ganan incidencia, con el objetivo de reflejar patrones de consumo más actuales.

El rubro de comunicaciones gana protagonismo e incorpora consumos que antes tenían escasa incidencia o directamente no existían. El nuevo esquema contempla los cambios en el uso de la telefonía y el acceso a internet, y suma gastos como las plataformas de streaming de música y películas, hoy habituales en el presupuesto de muchos hogares.

En paralelo, el sistema de relevamiento se moderniza de manera integral: la cantidad de precios monitoreados se amplía de forma sustancial y la recolección pasa a ser completamente digital. Con este cambio, se busca agilizar el procesamiento de la información y fortalecer la trazabilidad de los datos.