Expensas 2025: cuánto subieron y por qué le ganaron a la inflación

Las expensas registraron fuertes aumentos durante 2025, con subas de hasta 75% en CABA y del 60% en la provincia de Buenos Aires.

Las expensas aumentaron el doble de la inflación en 2025, según un estudio de Octavo Piso. El informe, elaborado por la plataforma de gestión de edificios y barrios cerrados, expone un dato crítico sobre la situación de la vivienda.

Las expensas subieron el doble de la inflación en 2025. Foto: Pixabay Qué revela el informe sobre las expensas en CABA y Buenos Aires El estudio indica que las expensas registraron aumentos muy por encima de la inflación anual del 31,5% medida por el Indec. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suba promedio superó el 75%, de acuerdo con el análisis de más de 200.000 consorcios "céntricos y estables".

En el caso de los barrios cerrados, la suba acumulada fue del 27%. Desde Octavo Piso explicaron que esta diferencia se debe a una mayor previsibilidad y planificación de los costos de mantenimiento en este tipo de complejos.

Los aumentos en CABA y el conurbano En la provincia de Buenos Aires, por su parte, los incrementos en los edificios fueron más moderados, ya que en promedio se ubicaron en un 60% anual, aunque igualmente por encima del índice inflacionario oficial.

No obstante, pese a que superaron la inflación, los aumentos de las expensas durante el 2025 fueron sensiblemente menores a los del 2024, año en el que se registró una suba anual del 169,83%.