Piqueteros intentan cortar el Puente Pueyrredón por la cancelación del plan Volver al Trabajo

El Frente Nacional Piquetero convocó para hoy a una marcha de protesta hacia el Puente Pueyrredón frente a la posibilidad de la eliminación del plan.

La medida es a modo de protesta por la cancelación del plan Volver al Trabajo.

En los últimos minutos, distintos grupos de piqueteros y organizaciones sociales comenzaron a intentar llegar hasta el puente Pueyrredón, desde la avenida Mitre al 400 de la ciudad de Avellaneda, para cortar la calle. Esta medida es a modo de protesta por la cancelación del plan Volver al Trabajo.

Así intentan cortar el Puente Pueyrredón puente pueyrredon piqueteros plan trabajo

De acuerdo a lo denunciado, con dicho plan 900.000 beneficiarios perciben $78.000 mensuales. El Estado discontinuó el programa, pero un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Estado a seguir abonándolo.

No obstante, el Gobierno apeló la medida. Ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la medida inicial, el Frente Nacional Piquetero convocó para hoy a una marcha de protesta hacia el Puente Pueyrredón, que une la Capital Federal con el sur del Gran Buenos Aires.

De esta forma, los manifestantes se mantienen pasadas las 11 de hoy sobre la avenida Mitre y un contingente de la Prefectura Naval y la Gendarmería les impide el paso hacia el puente, donde el tránsito vehicular se mantenía con circulación normal.