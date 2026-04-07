Manuel Adorni, Pettovello y Bullrich: el día clave que expuso aciertos y problemas del oficialismo

El Gobierno superó una jornada sensible con baja movilización en un acceso clave a CABA, pero la falta de una explicación unificada abrió tensiones internas.

Es un día clave para el gobierno, aunque muchos argentinos no se hayan dado cuenta. Los cortes en el puente Pueyrredón de Piquetero, en protesta con la baja, con la transición final del sistema de planes, son una foto de lo que está sucediendo claramente en materia política en este momento en el país.

Rubén Rabanal PIQUETE EN PUENTE PUEYRREDON A ver, en primer lugar, recordemos que lo que hizo el gobierno fue terminar con el plan potenciar trabajo, ir diluyéndolo adentro de un plan que se llama volver al trabajo, para después pasar ahora con vencimiento exactamente esta semana de la última etapa de esa disolución de los planes, que son una suerte de ingreso en un sistema de formación para regreso al trabajo. ¿Por qué digo políticamente que esto es clave o que fue clave durante el día de hoy?

Protestas en baja En primer lugar, porque la fuerza de la protesta fue muy baja. De hecho, a las pocas horas, un par de horas después de que empezó la protesta comenzó a disolverse, había claramente un problema para mantener la atención por parte de los organizadores de la protesta. El gobierno se anotó un poroto, fue un triunfo para el gobierno, claramente, en ese proceso de terminar con los planes sociales.

20 años hace que los planes, más de 20 años con los planes sociales, vienen dominando la política argentina y siendo usados en muchos casos para dominar y mantener clientela por parte de las organizaciones sociales, pero también de los gobiernos, sobre todo los 4 gobiernos kirchneristas. Pero al mismo tiempo, el gobierno no pudo mostrar ese éxito. ¿Por qué?

Manuel Adorni no se repone Porque no tiene un vocero claro. Los problemas con Manuel Adorni hoy hicieron que el gobierno no tenga vocero. Algunos ministros, como Capital Humano Pettovello, como la ministra de Seguridad salieron hoy a hablar de este tema. Pero el gobierno no tuvo a nadie que hoy explicara ampliamente cómo debía serlo, cuál es el éxito y cuál es el futuro que tiene en esto que es clave. Porque los planes sociales son un problema y eran un problema, y había que atacarlo.