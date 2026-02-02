Lo adelantó Luis Caputo: de cuánto es el índice de inflación para enero que espera Gobierno

El próximo 10 de febrero el Indec dará a conocer el primer dato de inflación oficial del año. Tras el 2,8% de diciembre, que fue el séptimos mes consecutivo al alza, la city espera que enero se ubique algunas décimas por debajo. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo , adelantó sus expectativas respecto al dato del IPC.

"No creo que la inflación de enero sea mucho más bajo que diciembre, seguramente este en torno al 2,5%", sostuvo Caputo .

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda expresó que el Gobierno esta haciendo todo "para que la inflación converja a los valores internacionales".

El funcionario recordó la caída de la demanda de dinero que provocó el riesgo electoral en 2025. En esa línea, señaló que que "la inflación es un fenómeno monetario".

"No es un proceso fácil, este es el camino correcto. La recomposición de precios relativos es parte de este proceso", agregó Luis Caputo .

La incertidumbre electoral y el impacto en la inflación, según Caputo

De acuerdo a Luis Caputo, el proceso de desinflación se vio frustrado por la incertidumbre que provocó el proceso electoral de octubre de 2025.

"Lo que paso el año pasado fue una caída fuertísima de la demanda de dinero , producto del año electoral. El costo en términos de inflación fue que veníamos 1,5% mensual y se generó un colapso en la demanda de dinero, se dolarizó casi el 50% del M2, llevó un nuevo escalón inflacionario", apuntó el Ministro.

Para este año, el funcionario se mostró optimista respecto al rumbo del IPC. "Los efectos de rezago llevan su tiempo, no tengo dudas que tiende a bajar y converger a inflación internacional", agregó. Cabe recordar, que el presidente expresó que para agosto habría un índice que empiece con un 0 adelante.