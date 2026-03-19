La inflación de febrero impactó más en los hogares de menores ingresos, según una importante consultora

La inflación de febrero, que se ubicó en 2,9% de acuerdo al Indec, no sólo volvió a encender la polémica en torno al nivel de los precios, sino que también tuvo un fuerte componente regresivo: afectó más en los hogares de menores ingresos.

Los hogares del 10% de menores ingresos enfrentaron una suba de precios del 3,3%, mientras que el 10% de mayores recursos registró 2,9%, destacó un informe de Empiria Consultores, dirigido por Hernán Lacunza.

"En febrero, los hogares del 10% de menores recursos tuvieron una inflación de 3,3% mientras que el 10% de mayores recursos de 2,9%", señaló el análisis."Los rubros que más aumentaron en el mes —Alimentos y Vivienda— son los que mayor peso tienen en la canasta de los hogares de menores ingresos", explicó la consultora.

El IPC de febrero volvió a poner sobre el debate público el proceso de desaceleración de los precios. En esa línea, el JP Morgan advirtió que la inflación sigue sin poder quebrar el umbral del 2%.

El dato del segundo mes del año encendió las alarmas y se ubicó por encima de la expectativa del mercado, que esperaba que el índice se ubique en 2,7%. A su vez marcó el noveno mes al hilo que no desacelera el índice y seis meses seguidos arriba del 2%.

Además, reavivó el debate acerca de la medición de la inflación: con la nueva canasta arrojaba un 3,1% y, desde que asumió Javier Milei, una diferencia de 43,9 puntos porcentuales por encima.

También, la dinámica inflacionaria está lejos de las aspiraciones oficiales. En el acumulado de los dos primeros meses del año el guarismo asciende a 5,9%. Con este número, la suba de precios ya se devoró más de la mitad de lo que el Gobierno tiene proyectado para todo 2026 en su Presupuesto, que era un aumento de 10,1%.

Inflación de marzo

En esa línea, para el dato de inflación de marzo impactará la suba en el precio del combustible, producto de las tensiones en el valor del petróleo a nivel internacional por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La consultora EcoGo estima que el IPC se ubique en 2,9%. En caso de concretarse, el índice marcaría el décimo mes al hilo sin desaceleración.