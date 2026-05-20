Jubilados de Anses: cuánto cobrará la mínima en junio con aumento y bono

El haber mínimo de los jubilados de Anses superará los $403.000 en junio, con un aumento por inflación y la continuidad del bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como Anses, aplicará un nuevo aumento para jubilados y pensionados en junio de 2026. El incremento será del 2,6 por ciento, en línea con el último dato de inflación publicado por el Indec bajo el esquema de movilidad vigente.

Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de alrededor de $393.000 a ubicarse cerca de los $403.000 en junio. Según las estimaciones difundidas tras el dato de inflación de abril, el haber mínimo quedará entre $403.317 y $403.396, dependiendo de la liquidación final.

Cuánto cobrarán los jubilados con bono y aguinaldo Además del aumento mensual, el Gobierno mantendría el bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. De esta manera, el ingreso total de junio alcanzaría aproximadamente los $473.000 entre haber y refuerzo.

A esto se suma el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, que se paga junto con los haberes de junio. Así, los jubilados que perciben la mínima podrían superar ampliamente los $670.000 totales durante el próximo mes, dependiendo de la liquidación final de Anses.

Anses El pago de junio incluirá aumento, bono extraordinario y medio aguinaldo. MDZ