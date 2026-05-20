Cuáles son los pagos que hace Anses este miércoles

Anses sigue con el calendario de pagos de mayo y este miércoles cobran jubilados, AUH, embarazo y otras ayudas.

Anses sigue con el calendario de pagos de mayo y este miércoles 20 volverán a cobrar varios grupos. En la mayoría de las prestaciones, la fecha se define por la terminación del DNI, por lo que el último número del documento vuelve a ser clave.

Este miércoles recibirán su pago jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Además, continúan disponibles algunas prestaciones que no dependen del DNI y que se cobran durante un período más amplio.

Consejos-Ayuda-Teléfonos-Jubilados - Anses El calendario de pagos de la Anses sigue activo con prestaciones por DNI y ayudas abiertas hasta junio. Shutterstock

Quiénes cobran este miércoles 20 de mayo Este miércoles cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 7. También recibirán el pago los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento finalizado en 7.

Pagos que siguen abiertos por período Además de los pagos por DNI, Anses mantiene activas otras prestaciones que se cobran durante varias semanas. La Asignación por Maternidad está disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de mayo y el 10 de junio.