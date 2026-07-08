Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión por viudez: cuánto percibirá desde agosto y por qué

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a percibir desde agosto de 2026 la pensión por viudez correspondiente al fallecimiento de Néstor Kirchner, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenara restituir provisoriamente el beneficio mientras continúa el proceso judicial.

La decisión fue comunicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que informó a la Justicia que cumplirá con la sentencia, aunque mantendrá su postura de cuestionar la resolución en las instancias superiores.

La prestación será de $15.683.154,06 brutos por mes , monto al que posteriormente se le descontarán los aportes correspondientes a obra social y el impuesto a las ganancias.

El beneficio había sido dado de baja en noviembre de 2024, luego de que quedara firme la condena en la causa Causa Vialidad.

En aquel momento, la ANSES suspendió tanto:

la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia;

la pensión por viudez derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner.

Sin embargo, en febrero de este año, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó la decisión de primera instancia y ordenó restituir de manera provisoria únicamente la pensión por viudez, al considerar el carácter alimentario del beneficio mientras se resuelve la demanda principal.

La asignación correspondiente a su condición de expresidenta continúa suspendida.

¿Cuánto cobrará Cristina Kirchner?

De acuerdo con la notificación presentada por la ANSES ante la Justicia, la expresidenta percibirá:

Monto bruto mensual: $15.683.154,06.

Inicio del pago: agosto de 2026.

Descuentos: obra social e impuesto a las ganancias.

No incluye el adicional por zona austral que percibía años atrás.

Ese plus dejó de abonarse cuando dejó de registrar domicilio en la provincia de Santa Cruz.

La ANSES seguirá apelando la decisión

Aunque cumplirá con la orden judicial, la ANSES ratificó que continuará impulsando recursos para revertir la medida. El organismo sostiene que la condena firme por corrupción impide acceder a este tipo de beneficios previstos por la Ley 24.018.

En esa línea también se pronunció el procurador general Eduardo Casal, quien dictaminó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería intervenir en el expediente y dejar sin efecto la restitución provisoria. Según Casal, permitir el pago de la pensión mientras existe una condena firme "lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada" y resulta incompatible con las consecuencias jurídicas derivadas de la sentencia penal.

Cómo sigue la causa judicial

Para acceder nuevamente al beneficio, Cristina Kirchner presentó una caución juratoria mediante la cual se comprometió a devolver el dinero en caso de que la resolución definitiva le resulte desfavorable.

Mientras tanto, la Corte Suprema deberá resolver la queja presentada por la ANSES y definir si mantiene o revoca la decisión de la Cámara.