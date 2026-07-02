Causa vialidad: la Corte dejó firme la actualización del decomiso de Cristina Fernández de Kirchner

El máximo tribunal rechazó el planteo de la exvicepresidenta y el resto de los condenados y ratificó el cálculo que elevó el monto del decomiso a casi $685 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la actualización del monto del decomiso dispuesto en la causa Vialidad al rechazar el último planteo presentado por la defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados.

La decisión de los supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz deja consolidada la cifra cercana a los 685.000 millones de pesos que la Justicia fijó como reparación patrimonial por el daño ocasionado al Estado.

De esta manera, el proceso de ejecución patrimonial que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 2 continuará su curso de hacer efectivizar el decomiso de bienes de todos los involucrados con condena firme.

Dicha ejecución había sido fijada inicialmente en alrededor de 85.000 millones de pesos, pero los peritos de la Corte realizaron una actualización mediante índices oficiales de inflación, lo que elevó la suma hasta los 684.990 millones de pesos. Las defensas cuestionaron ese cálculo al sostener que el monto resultaba desproporcionado y que el método de actualización carecía de sustento legal, argumentos que finalmente no prosperaron.

En su presentación, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy había sostenido que "la actualización efectuada viola el principio de legalidad y altera el alcance de la sentencia firme". Sin embargo, la Corte desestimó el recurso a través de la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no los obliga a los supremos a detallar las razones de su decisión.