Bases AMBA: sobreseyeron a la cúpula de la AFI durante el macrismo por presunto espionaje ilegal

El juez Julián Ercolini cerró el expediente que involucraba a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani tras concluir la inexistencia de delito al considerar que no existían elementos suficientes sobre la cúpula de la ex AFI durante el macrismo.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, a la exsubdirectora Silvia Majdalani y a otros 27 exfuncionarios y agentes de inteligencia en la causa que investigaba un presunto esquema de espionaje político desplegado desde las denominadas "Bases AMBA" durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ercolini concluyó la inexistencia de delito en la investigación iniciada en 2020 a partir de un desprendimiento de la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio que tramitó su por entonces par de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por presuntas maniobras de inteligencia ilegal.

Según la hipótesis original, la AFI había instalado delegaciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con el objetivo formal de colaborar en la investigación de delitos federales complejos, como narcotráfico y trata de personas, pero esas estructuras habrían sido utilizadas para obtener información sobre dirigentes políticos, sindicales, sociales y comunitarios considerados opositores al gobierno de entonces.

Declara Silvia Majdalani por presunto espionaje Foto: El Destape Tras una disputa de competencia entre Dolores y Comodoro Py, la Cámara Federal de Casación resolvió que la investigación continuara en el fuero federal porteño. En el fallo al que tuvo acceso MDZ, Ercolini hizo lugar al dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, que solicitó el sobreseimiento de todos los imputados al considerar agotada la investigación por entender que la prueba reunida resultaba débil.

Ercolini indicó que la Cámara Federal Porteña ya había revocado en 2022 los procesamientos dictados por Ramos Padilla y señalado deficiencias importantes en la investigación. Dichas falencias, concluyó el magistrado, “afectaban la confiabilidad” de los discos rígidos que dieron origen a la causa por la falta de trazabilidad para formular las imputaciones.