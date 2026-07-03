Javier Milei apunta a la provincia de Buenos Aires: el plan del Gobierno para enfrentar al kirchnerismo en 2027

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete reconfiguró el tablero político dentro del oficialismo y aceleró las conversaciones sobre la estrategia electoral en el principal distrito del país.

Javier y Karina Milei en el Congreso. Vuelven a buscar votos para avanzar en una reforma política que beneficie a todos los oficialismos.

Falta un poco más de un año para el inicio formal del calendario electoral y el gobierno de Javier Milei comienza a mover fichas que delinean el esquema final con el que LLA buscará disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027. La llegada del flamante Jefe de Gabinete al poder no es una jugada inocente; su presencia reactivó las líneas de conversación más estrechas con el PRO y abrió el debate sobre la conveniencia de construir un frente más amplio que reúna a La Libertad Avanza junto a otros sectores de la oposición.

Aunque todavía no existe una definición de nombres, en el entorno presidencial se barajan opciones, entre las cuales el exdirigente del PRO figura como un posible candidato para encabezar una eventual fórmula bonaerense.

Fuentes del oficialismo sostienen que la prioridad inmediata continúa puesta en la gestión, la aprobación de la reforma electoral y el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto libertario en la Casa Rosada. Sin embargo, y más allá de los discursos, la búsqueda por la definición de un dirigente político que encabece la elección ya comenzó a tomar forma.

Diego Santilli versus Sebastián Pareja: el control del armado El ingreso de Santilli al gabinete nacional alimentó versiones sobre un posible desplazamiento de Sebastián Pareja dentro del esquema bonaerense de La Libertad Avanza. Desde la Casa Rosada aseguran que el armado político continúa sin cambios. Sin embargo, algunos movimientos -como el despliegue de Ezequiel Galli, exintendente de Olavarría, en la Séptima Sección Electoral- abrieron un interrogante: ¿Santilli comenzó a disputar también el armado provincial?

Puede tratarse de una coincidencia o de una muestra del mayor peso político que adquirió el nuevo jefe de Gabinete. Lo cierto es que, tanto en organismos con presencia territorial como en distintos espacios políticos, dirigentes cercanos a Santilli comenzaron a ganar protagonismo. Uno de los casos es el de la concejal de San Andrés de Giles, Mercedes Condesse, quien quedó al frente de la jefatura regional de ANSES.