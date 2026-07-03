El nuevo vocero de Javier Milei metió un finde XL en su primera semana
Adrián Ravier viajó este jueves por la noche a La Pampa, donde vive hace años. Viernes en modo feriado en la Casa Rosada.
El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, debutó esta semana en el cargo y ya se tomó un finde extralargo. Tal como hacía como diputado, se lo vio este jueves por la noche en la Terminal de Retiro, con rumbo a Santa Rosa, capital de La Pampa.
El funcionario designado por Javier Milei vive hace años en esa provincia, a pesar de haber nacido en Buenos Aires. Es el presidente regional de La Libertad Avanza y representó a los pampeanos en sus meses en la Cámara Baja.
"Adrián es de La Pampa, su familia está allá y no planea dejar su provincia. Por eso va y viene. Es un hombre de familia", consignaron fuentes oficiales que consultó MDZ acerca de este sorpresivo viaje.
"Mientras haya compromiso no es necesario que todos los funcionarios sean o se conviertan en porteños. Su deber es informar y estar informado, y cumple con eso 24x7", destacó un alfil del portavoz, en un gesto de federalismo y de supuesta austeridad.
El sucesor de Manuel Adorni inició su ciclo de conferencias en Casa Rosada este martes, donde estuvo atravesado por polémicas, pese a su tono conciliador. Admitió que fue “poco feliz” al referirse al aumento de las tarifas de gas y aseguró que sus dichos fueron interpretados de una manera distinta a la que pretendía transmitir.
La polémica se originó durante su debut ante los periodistas acreditados, cuando defendió la actualización de las tarifas energéticas y recurrió a un ejemplo personal para explicar el impacto de los precios en los hábitos de consumo. En ese contexto, señaló que, “ahora como está más caro el gas”, tratará “de abrigarse más que prender el gas” para calefaccionarse durante el invierno.
“No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más cómo la levantaron los medios. No fue esa la intención, este gobierno cuida a los más humildes”, afirmó Ravier en declaraciones radiales.