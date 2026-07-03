El nuevo vocero de Javier Milei metió un finde XL en su primera semana

Adrián Ravier viajó este jueves por la noche a La Pampa, donde vive hace años. Viernes en modo feriado en la Casa Rosada.

El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, debutó esta semana en el cargo y ya se tomó un finde extralargo. Tal como hacía como diputado, se lo vio este jueves por la noche en la Terminal de Retiro, con rumbo a Santa Rosa, capital de La Pampa.

El funcionario designado por Javier Milei vive hace años en esa provincia, a pesar de haber nacido en Buenos Aires. Es el presidente regional de La Libertad Avanza y representó a los pampeanos en sus meses en la Cámara Baja.

"Adrián es de La Pampa, su familia está allá y no planea dejar su provincia. Por eso va y viene. Es un hombre de familia", consignaron fuentes oficiales que consultó MDZ acerca de este sorpresivo viaje.

"Mientras haya compromiso no es necesario que todos los funcionarios sean o se conviertan en porteños. Su deber es informar y estar informado, y cumple con eso 24x7", destacó un alfil del portavoz, en un gesto de federalismo y de supuesta austeridad.

Ravier en la terminal de Retiro El sucesor de Manuel Adorni inició su ciclo de conferencias en Casa Rosada este martes, donde estuvo atravesado por polémicas, pese a su tono conciliador. Admitió que fue “poco feliz” al referirse al aumento de las tarifas de gas y aseguró que sus dichos fueron interpretados de una manera distinta a la que pretendía transmitir.