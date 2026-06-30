El Gobierno confirmó el envío de más ayuda humanitaria a Venezuela: qué incluye el cargamento

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , debutó en el ciclo de conferencias de prensa de la Casa Rosada con un informe sobre la ayuda humanitaria que el Gobierno argentino envía a Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron al país la tarde del 24 de junio.

Este martes, el funcionario anunció que la asistencia tendrá un refuerzo esta jornada con una nueva carga transportada por un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina .

“Desde el viernes, la República Argentina se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas en Venezuela , siendo uno de los países que más colaboración ha prestado en América Latina. Ya son de público conocimiento los recursos con los que la Argentina ha colaborado: 3 aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

Enseguida, Ravier informó que, este martes, reforzarán esa ayuda con el envío de un nuevo cargamento en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina . De acuerdo con lo anunciado por el flamante nuevo funcionario, el cargamento incluirá cinco piletones de agua , un generador, un equipo sanitario, carpas, cocina de campaña y material de comunicaciones.

También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías así somo viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades del operativo argentino en el territorio afectado.

Así ayudó la Armada Argentina en el territorio afectado en Venezuela

El vocero también hizo referencia a la participación de la Armada Argentina en la misión. Indicó que la fuerza incorporó perros entrenados en búsqueda y rescate del contingente de infantes de Marina. En ese marco, mencionó el caso de Bart, un perro argentino que rescató a dos niños con vida entre los escombros y permitió orientar las tareas de rescate en una estructura colapsada.

El anuncio de Vocería presidencial sobre la ayuda humanitaria a Venezuela. X

Como si fuera poco, Bart ayudó a recuperar otros seis cuerpos bajo los escombros. “Por eso quiero hacer un especial reconocimiento a todos los perros de rescate y a sus guías por su indispensable labor”, expresó Ravier con agradecimiento.

Cuántos argentinos fallecieron en los terremotos de Venezuela

En paralelo, la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería Argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, continúa con tareas de asistencia a ciudadanos argentinos afectados y a sus familiares. El vocero informó que, de acuerdo con los datos obtenidos, fallecieron seis ciudadanos argentinos. Además, existen ocho solicitudes para encontrar personas sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada.

Enseguida, Ravier agregó que la Cancillería Argentina recibió 235 solicitudes por correo electrónico y teléfono celular para resolver distintas situaciones derivadas de la emergencia.

Así trabajan los rescatistas argentinos en Venezuela. X @MinSeguridad_Ar

En ese contexto, Ravier señaló: “El Gobierno Nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya han iniciado contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de paraderos”.

Líneas de contacto para las familias que necesiten ayuda

Debido a que la Argentina no dispone actualmente de una representación consular formal en Venezuela desde el año pasado. Por ese motivo, la Cancillería puso a disposición un celular de emergencia en Venezuela para las familias argentinas que lo necesiten: +58-414-2387-145.

El canal queda disponible para situaciones vinculadas con ciudadanos afectados, familiares y pedidos de información ante la falta de una sede consular formal.