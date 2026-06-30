Giro esperanzador en la búsqueda del niño argentino desaparecido: detectaron calor corporal entre los escombros

Su padre reveló que hallaron calor corporal a diez metros de profundidad en la zona de escombros donde buscan lucal niño argentino desaparecido.

Lucas Gámez está desaparecido desde los terremotos y se estima que está entre los escombros de un edificio, a unos diez metros de profundidad.

Una noticia esperanzadora surgió en la búsqueda del niño argentino desaparecido: rescatistas detectaron calor corporal entre los escombros donde se lo buscaba. En la misma zona, se logró ubicar el teléfono celular del menor, lo que aumenta las expectativas de un rescate exitoso.

Hallan rastros vitales a diez metros de profundidad Marcos Gámez, padre de Lucas, confirmó que la señal de calor corporal se registró a diez metros de profundidad entre los escombros. El tamaño estimado de la fuente de calor correspondería a un niño de ocho años, lo que renueva las esperanzas de la familia.

El menor se encuentra desaparecido desde los dos terremotos consecutivos que azotaron el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio. La tragedia ha dejado miles de desaparecidos y más de 1.500 muertos. El hallazgo de calor corporal es especialmente alentador, considerando el tiempo transcurrido desde que quedó atrapado.

El operativo de rescate es liderado por efectivos de El Salvador, con la colaboración de brigadistas argentinos. "Llegó la información de que Lucas nació en Buenos Aires y rápidamente llegó la brigada argentina. Nos dijeron que lo van a sacar 'porque es nuestro'. Me generó mucha esperanza", relató el padre a LN+.

La vida del niño argentino en Venezuela Lucas, de ocho años, nació en Argentina mientras sus padres, ambos venezolanos, residían en el país entre 2013 y 2025. En enero de este año, la familia decidió regresar a Venezuela por motivos personales. El día de la tragedia, Lucas no estaba con sus padres, sino que se encontraba en La Guaira, visitando a sus tíos y pasando el día en la playa.