Tragedia del niño chileno: la familia clama justicia y Kast pide "cárcel de por vida" para los culpables

La madrugada del martes estuvo marcada por la tragedia del niño chileno que volvía con su familia desde Mendoza , donde había pasado el Día del Padre. Según informaron medios trasandinos, el hecho se produjo luego de que el vehículo en el que viajaba el menor tomara una ruta equivocada y fuera interceptado por varios delincuentes que circulaban en otro vehículo.

El ataque ocurrió cuando el grupo de asaltantes obligó a los ocupantes del automóvil a descender de éste para luego escapar. Por motivos que todavía están en investigación, el menor no alcanzó a bajar del vehículo y quedó atrapado mientras los malhechores huían. El menor luego sería identificado como Alejandro Fabián Águila Jorquera.

En ese contexto, la principal hipótesis afirma que el niño quedó enganchado al cinturón de seguridad cuando intentaba descender del auto. Como consecuencia, fue arrastrado durante varios kilómetros, sufriendo así heridas fatales. Horas después, vecinos de la zona lo encontraron herido de gravedad, situación ante la que dieron aviso a Carabineros, quienes no pudieron salvarlo.

Con el correr de las horas, la investigación fue avanzando hasta llegar a capturar a cuatro personas que presuntamente están vinculadas al ataque, según indicaron autoridades chilenas: dos adolescentes de 17 años, además de jóvenes de 18 y 21 años. De acuerdo con la información difundida por medios chilenos, uno de los sospechosos se presentó voluntariamente ante la policía acompañado por su padrastro.

Cabe destacar que, según indicó Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública de Chile, habría un quinto involucrado que "ya está identificado y que se está buscando". En ese sentido, el funcionario le solicitó a la población "cualquier dato o antecedente que pueda ayudar a su pronta captura".

"No vamos a claudicar, no vamos a disminuir los esfuerzos hasta que efectivamente lo logremos capturar… A esa persona, a su entorno, todos saben en su entorno quién fue. Que lo entreguen, que se entregue", concluyó el funcionario.

El pedido de la familia del niño

Sumida en el dolor por la pérdida de Alejandro, su familia publicó un comunicado en el que agradece el apoyo y solidaridad recibidos por parte de la comunidad. "Cada mensaje, gesto y expresión de afecto ha significado un importante acompañamiento para nosotros en medio del profundo dolor que estamos viviendo", reza el comunicado.

Además, también destacan la labor de funcionarios y de las fuerzas de Seguridad abocados al caso, de quienes se resalta la celeridad de su trabajo. "Confiamos que la investigación permitirá establecer todas las responsabilidades correspondientes", señala el comunicado, que también solicita respeto y privacidad para que puedan atravesar el duelo.

" Pedimos justicia para Alejandro, y esperamos que quienes resulten responsables sean juzgados y sancionados con las penas más altas que permita la ley", exige la familia.

El presidente José Antonio Kast pidió "prisión de por vida" para los culpables

En medio de la conmoción que generó la muerte de Alejandro Águila, quien se expresó al respecto fue el presidente chileno, José Antonio Kast.

A través de un posteo en sus redes oficiales, el mandatario trasandino destacó "enormemente" la labor realizada por el Ministerio Público y Carabineros, quienes lograron la detención "de tres implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo".

En ese sentido, Kast expresó que esperaba que los culpables "sean juzgados y si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus días".

Quién era el niño chileno que murió mientras volvía de Mendoza

De acuerdo a la información oficial, confirmada por distintos medios chilenos, el niño fue reconocido como Alejandro Fabián Águila Jorquera. La víctima tenía doce años, y estaba a punto de cumplir los trece, el próximo 18 de julio.

El niño era hincha fanático del Colo Colo y tenía como ídolo al futbolista Esteban Paredes, toda una institución en el club albo y en todo el fútbol chileno. Alejandro además tenía una particularidad: tenía un fuerte amor por la Selección argentina. Esta afinidad por el combinado albiceleste tiene su origen en un vínculo familiar: su padre es de nacionalidad argentina.

Alejandro era fanático de la Selección argentina (imagen autorizada por la familia del niño). Gentileza

Fue justamente por eso que Alejandro había viajado a pasar el Día del Padre en Mendoza. Sin embargo, durante el retorno de ese viaje, durante la madrugada del martes 23 de junio, el vehículo en el que estaban regresando se equivocó de ruta y el viaje terminó en tragedia.