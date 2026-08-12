El duro descargo del padre de Alan Villouta tras el sobreseimiento del conductor que chocó y mató a su hijo

“Esta es la Justicia que tenemos ”, escribió Andrés Villouta , padre de Alan Villouta, luego de que la Justicia declaró el sobreseimiento del empresario Alejandro Verdenelli , a raíz de las prescripción de la causa que investigaba la muerte de su hijo. El joven tenía 21 años cuando perdió la vida tras ser atropellado en el Acceso Sur , a mediados de 2017.

La reacción de Villouta llegó a través de las redes sociales y estuvo marcada por el dolor , la indignación y el cuestionamiento al desenlace del proceso judicial, que durante años tuvo a su familia reclamando justicia por la muerte de Alan.

“Esta es la justicia que tenemos… 9 años de nada…” , comenzó el padre de la víctima en su publicación.

En el mismo mensaje, apuntó directamente contra el resultado del proceso y expresó su indignación por lo ocurrido con su hijo: “Las víctimas vamos a tener que pedir disculpas por las molestias que causamos al señor Verdenelli por matar y dejar tirado a mi hijo Alan Villouta”.

Finalmente, Villouta cerró su publicación con una referencia religiosa y dejó expuesto el impacto que la decisión volvió a generar en su familia: “Dios es nuestra Justicia… qué dolor nuevamente”.

La publicación en redes de Andres Villouta, tras el fallo que prescribió la causa contra Alejandro Verdenelli por el asesinato de Alan Villouta.

La trágica muerte de Alan Villouta

La causa tuvo su origen durante la madrugada del 26 de agosto de 2017, cuando Alan Villouta, de 21 años, perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta Porsche Cayenne mientras intentaba cruzar el Acceso Sur, a la altura de La Barraca Mall, en Dorrego, luego de finalizar su jornada laboral en una pizzería del centro comercial.

De acuerdo con la investigación, el joven se dirigía hacia la parada del colectivo y, para evitar pasar por un puente peatonal donde había sufrido robos en oportunidades anteriores, decidió atravesar la calzada.

En ese momento fue embestido por el vehículo conducido por el empresario Alejandro Verdenelli, quien continuó su marcha sin detenerse a asistir a la víctima. Cuando el personal policial y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al lugar, solo pudieron constatar el fallecimiento del joven.

Alan Villouta fue atropellado cuando intentaba cruzar el Acceso Sur, tras salir de trabajar.

El conductor permaneció prófugo durante casi 60 horas. En ese lapso, la investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios hasta que Verdenelli se presentó de manera espontánea ante la Justicia. Para entonces y debido a las horas transcurridas, no era posible realizarle estudios que permitieran establecer si había consumido alcohol al momento del siniestro.

Tras entregarse y someterse al debido proceso, fue imputado por homicidio simple con dolo eventual, delito que tiene penas que van de los 8 a 25 años de prisión.

Posteriormente y tras permanecer 19 días en un Centro Transitorio de Detención, el 13 de septiembre de 2017, Verdenelli recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, por decisión del fiscal de Homicidios Carlos Torres tras recibir los resultados de las pericias psicológicas, las cuales establecieron que no existía riesgo de fuga. Ademas, el fiscal Torres fijó una caución de 1.500.000 pesos.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2017, Alejandro Verdenelli quedó en libertad después de que el juez de Garantías David Mangiafico dejara sin efecto la prisión preventiva, que cumplía en calidad domiciliaria.

Alejandro Verdenelli, el empresario que atropello y abandonó a Alan Villouta en el Acceso Sur.

La causa dio un vuelco en febrero de 2018, cuando el fiscal de Homicidios Carlos Torres resolvió cambiar la imputación que pesaba sobre Verdenelli. El empresario dejó de estar acusado por homicidio simple con dolo eventual y pasó a responder por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor, figura contemplada en el Código Penal con penas de tres a seis años de prisión.

En un primer momento, la Fiscalía lo imputó por homicidio simple con dolo eventual, al considerar que habría circulado a una velocidad excesiva y con una conducta temeraria. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, fiscalía modificó la calificación legal a homicidio agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor, criterio con el que finalmente la causa llegó a juicio.