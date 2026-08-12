Intentó robar un auto en pleno centro, escapó a pie y fue detenido a pocos metros
El sospechoso fue encontrado dentro de un Dodge 1500 y huyó cuando llegó la Policía. Fue detenido a pocos metros con documentación, un estéreo y un arma blanca.
Un hombre de 42 años fue detenido durante la noche del martes en Capital cuando presuntamente intentaba robar un automóvil estacionado en la zona de calle Salta y Entre Ríos. El sospechoso fue encontrado dentro de un auto y escapó a pie cuando advirtió la presencia policial, aunque fue alcanzado a pocos metros.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30, luego de que un llamado a la línea de emergencia 911 alertara sobre varias personas que estarían intentando forzar un vehículo estacionado en la mencionada zona.
Lo encontraron dentro del vehículo y escapó
Cuando los efectivos llegaron al lugar, observaron a uno de los sospechosos en el interior de un Dodge 1500. Al advertir la presencia policial, el hombre salió del rodado y comenzó a correr en dirección Este.
Los efectivos iniciaron una persecución y consiguieron alcanzarlo a pocos metros. Durante la requisa, encontraron una mochila que llevaba consigo y que contenía una campera, documentación, el estéreo del vehículo y un arma blanca tipo punta de fabricación casera.
Además, las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir parte de la secuencia y corroborar el ingreso del sospechoso al automóvil y su posterior intento de fuga.
Por disposición de la Oficina Fiscal Capital, se realizó el procedimiento correspondiente, intervino Policía Científica y se tomó la denuncia de la víctima. El detenido fue trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición de la Justicia.