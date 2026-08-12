Intentó robar un auto en pleno centro, escapó a pie y fue detenido a pocos metros

El sospechoso fue encontrado dentro de un Dodge 1500 y huyó cuando llegó la Policía. Fue detenido a pocos metros con documentación, un estéreo y un arma blanca.

Un hombre de 42 años fue detenido durante la noche del martes en Capital cuando presuntamente intentaba robar un automóvil estacionado en la zona de calle Salta y Entre Ríos. El sospechoso fue encontrado dentro de un auto y escapó a pie cuando advirtió la presencia policial, aunque fue alcanzado a pocos metros.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30, luego de que un llamado a la línea de emergencia 911 alertara sobre varias personas que estarían intentando forzar un vehículo estacionado en la mencionada zona.

Lo encontraron dentro del vehículo y escapó Cuando los efectivos llegaron al lugar, observaron a uno de los sospechosos en el interior de un Dodge 1500. Al advertir la presencia policial, el hombre salió del rodado y comenzó a correr en dirección Este.

Los efectivos iniciaron una persecución y consiguieron alcanzarlo a pocos metros. Durante la requisa, encontraron una mochila que llevaba consigo y que contenía una campera, documentación, el estéreo del vehículo y un arma blanca tipo punta de fabricación casera.

Además, las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir parte de la secuencia y corroborar el ingreso del sospechoso al automóvil y su posterior intento de fuga.