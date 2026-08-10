Persecuciones, armas de fuego de alto calibre y dos delincuentes juveniles detenidos en Las Heras

Dos persecuciones que se registraron durante este fin de semana en Las Heras , terminaron con la caída de dos delincuentes juveniles que portaban armas de fuego de alto calibre y listas para el disparo. Uno de los sospechosos aprehendidos, de 16 años, también fue señalado por cometer un asalto en la vía pública.

El primero de los episodios tuvo lugar minutos antes de las 17 del pasado viernes cuando uniformados de la jurisdicción patrullaban la zona del barrio Espejo y detectaron en el cruce de calles Azcuénaga y Maipú , un sujeto que vestía prendas oscuras y llevaba un morral negro, en clara actitud sospechosa.

Al notar la presencia de los efectivos, el individuo cambió de dirección y salió corriendo por calle Azcuénaga , en dirección al este. Tras una breve persecución , los policías lograron atraparlo en el cruce con calle Yapeyú .

Ya con el sospechoso reducido, descubrieron que en el interior del morral llevaba una pistola Bruni calibre 9 mimímetros , el cual tenía el cargador vacía y un proyectil en la recamara, es decir, estaba preparaqda para ser accionada.

En paralelo, mientras el adolescente de 16 años era identificado, una mujer se hizo presente en la escena del procedimiento y señaló al menor de edad como el autor de un asalto que acababa de sufrir en la vía pública, donde, a punta de pistola, le robaron su celular , surge de las averiguaciones policiales.

Frente a eso, el sospechoso fue trasladado hasta la Comisaría 36° por disposición de un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 y se le dio intervención a los Equipos Técnicos Intedisciplinarios (ETI) y a la Justicia Penal de Menores.

Otro joven detenido con un arma de fuego

El otro hecho de similares características se registró durante la madrugada del sábado. Eran las 4.30 y el personal policial lasherino realizaba tareas operativas por el cruce de calles Victoria y Hungría, donde les llamó la atención la actitud de un muchacho que vestía prendas oscuras.

En ese preciso momento, el sujeto se dio la vuelta y emprendió la huída, con el objetivo de perder de vista a los funcionarios público. No obstante, a los pocos metros lograron capturarlo.

El revólver secuestrado tenía cuatro balas sin detonar. Gentileza.

Tras reducirlo, se le secuestró un revólver Tanque calibre 38 que tenía escondido bajo su campera, el cual estaba cargado con cuatro cartuchos. A raíz del hallazgo, se ordenó su alojamiento en la Subcomisaría Iriarte, a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1.