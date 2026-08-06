Una causa por amenazas derivó en 4 detenidos y el secuestro de armas y drogas en Maipú

Una investigación por un caso de amenazas culminó con cuatro detenidos , el secuestro de armas de fuego , cientos de municiones y más de 1,4 kilos de cannabis durante una serie de allanamientos realizados en tres viviendas del departamento de Maipú.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz ( UID ), dependiente de la Dirección General de Investigaciones , luego de que una denuncia presentada en la Oficina Fiscal de Godoy Cruz permitiera avanzar sobre el presunto autor de las intimidaciones.

A partir de las averiguaciones realizadas por los investigadores, la Justicia autorizó el allanamiento de tres viviendas , donde se sospechaba que estaban ocultas las armas que habrían sido utilizadas para amenazar a la víctima.

En uno de los domicilios, los efectivos incautaron una pistola calibre 9 milímetros , dos cargadores , 92 cartuchos del mismo calibre, siete vainas servidas y municiones de diferentes calibres.

Arma y municiones secuestradas por efectivos durante una de las maniobras.

En otro de los inmuebles, el operativo permitió secuestrar una escopeta calibre 16 de doble caño y un revólver calibre 32 .

Los allanamientos se realizaron en tres viviendas del departamento de Maipú y permitieron secuestrar un arsenal de armas, cartuchos y municiones de distinto calibre.

Durante ese mismo procedimiento intervino personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), que encontró 1.480 gramos de cannabis, semillas de la misma especie, tres balanzas digitales y un teléfono celular.

Por disposición de la Oficina Fiscal Maipú, tanto las armas y las municiones como los estupefacientes quedaron incorporados a la causa como elementos de prueba. Además, cuatro personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.