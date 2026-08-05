Tiene 16 años y lo atraparon armado tras asaltar a una mujer en plena vía pública de Las Heras

El menor de edad fue sindicado como el autor del asalto perpetrado contra una mujer en Las Heras. Le secuestraron un cuchillo y un celular.

El cuchillo que habría utilizado el sospechoso del asalto y el celular que tenía en su poder.

Un menor de edad de 16 años cayó la mañana de este martes sospechado de cometer un asalto a mano armada en plena vía pública de Las Heras. De acuerdo con el relato de la denunciante, el malviviente la amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones y le sustrajo el celular. Pese a eso, policías lo interceptaron en plena huida.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se registró alrededor de las 10 del mencionado día, mientras efectivos de la jurisdicción practicaban tareas preventivas por las inmediaciones del cruce de calle Doctor Moreno y pasaje Spirilli, en la zona de El Resguardo.

En ese lugar, fueron interceptados por una mujer, de 43 años, quien les contó que, instantes antes, había sido abordado por un malviviente que la amedrentó con un arma blanca y le sustrajo su celular.

La caída del sospechoso del asalto Acto seguido, el ladrón se dio a la fuga a pie hacia el interior del barrio Eva Perón, por lo que se inició un patrullaje en ese sector. De esa forma, lograron ubicar al sospechoso dentro de un pasillo de la barriada.

En ese momento, el sindicado asaltante notó la presencia de los funcionarios públicos y trató de darse a la fuga, pero lo atraparon a los pocos metros y fue aprehendido. Al identificarlo, se constató que se trataba de un menor de edad imputable.