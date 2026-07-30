Operativos en Las Heras: detenidos por un asalto a un motociclista y portación de arma de fuego

Dos operativos desembocaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en la detención del presunto autor de un asalto a un motociclista y de un sujeto que portaba un arma de fuego en la vía pública de Las Heras . En ambos casos, los sospechosos quedaron tras las rejas y a disposición de la Justicia.

En orden cronológico, el primero de los hechos tuvo lugar pasadas las 23 del martes cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) realizaba tareas de prevención sobre calle Junín y observaron a un sujeto parado a un costado de la calzada, en actitud sospechosa.

Por eso, se frenaron y procedieron a identificarlo y requisarlo. Fue allí cuando descubrieron que el bolsillo derecho del pantalón llevaba un revólver calibre 32 , el cual estaba cargado con un cartucho, por lo que debieron secuestrarlo.

Acto seguido, el individuo, identificado como Alfredo Axel Abarca Gordillo , de 27 años, fue aprehendido y trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte , donde quedó alojado a la espera de que personal de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 defina su situación procesal.

El segundo episodio ocurrió alrededor de las 5 del miércoles cuando personal de seguridad privada de un basural de la Ruta 40 , en la zona de El Borbollón , dio aviso a efectivos de la UEP Las Heras sobre un asalto a mano armada contra un motociclista que circulaba por la zona.

De acuerdo con la información, a la víctima le sustrajeron una Motomel Skua 125cc roja y blanca con puños azules. Justamente, mientras los policías se desplazaban a la escena, detectaron a un sujeto que llevaba a la par una motocicleta con las mismas características en el barrio Nueva Vista.

La moto rojo recuperada en El Borbollón. Gentileza.

A los pocos metros, le dieron alcance y confirmaron que se trataba de la moto sustraída, por lo que incautaron el rodado y detuvieron al sospechoso, identificado como Marcos Antonio Orozco Flores, de 42 años.

Por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2, quedó tras las rejas en la citada dependencia lasherina.