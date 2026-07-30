Operativos en Las Heras: detenidos por un asalto a un motociclista y portación de arma de fuego
Dos sospechosos por diferentes ilícitos fueron detenidos en Las Heras. Les secuestraron un arma y una moto robada.
Dos operativos desembocaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en la detención del presunto autor de un asalto a un motociclista y de un sujeto que portaba un arma de fuego en la vía pública de Las Heras. En ambos casos, los sospechosos quedaron tras las rejas y a disposición de la Justicia.
En orden cronológico, el primero de los hechos tuvo lugar pasadas las 23 del martes cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) realizaba tareas de prevención sobre calle Junín y observaron a un sujeto parado a un costado de la calzada, en actitud sospechosa.
Por eso, se frenaron y procedieron a identificarlo y requisarlo. Fue allí cuando descubrieron que el bolsillo derecho del pantalón llevaba un revólver calibre 32, el cual estaba cargado con un cartucho, por lo que debieron secuestrarlo.
Acto seguido, el individuo, identificado como Alfredo Axel Abarca Gordillo, de 27 años, fue aprehendido y trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a la espera de que personal de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 defina su situación procesal.
Detenido por un asalto a mano armada
El segundo episodio ocurrió alrededor de las 5 del miércoles cuando personal de seguridad privada de un basural de la Ruta 40, en la zona de El Borbollón, dio aviso a efectivos de la UEP Las Heras sobre un asalto a mano armada contra un motociclista que circulaba por la zona.
De acuerdo con la información, a la víctima le sustrajeron una Motomel Skua 125cc roja y blanca con puños azules. Justamente, mientras los policías se desplazaban a la escena, detectaron a un sujeto que llevaba a la par una motocicleta con las mismas características en el barrio Nueva Vista.
A los pocos metros, le dieron alcance y confirmaron que se trataba de la moto sustraída, por lo que incautaron el rodado y detuvieron al sospechoso, identificado como Marcos Antonio Orozco Flores, de 42 años.
Por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2, quedó tras las rejas en la citada dependencia lasherina.