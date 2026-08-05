Delincuentes emboscaron a una mujer, la encañonaron y le robaron una gran suma de dinero en efectivo

La víctima circulaba en auto cuando fue interceptada por tres delincuentes que se movilizaban en una camioneta. Le robaron el dinero que acababa de cobrar.

Los delincuentes asaltaron a la víctima y se dieron a la fuga tras concretar el robo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una mujer de 36 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del martes en Guaymallén, luego de que tres delincuentes la interceptaran mientras circulaba en su vehículo y le robaran $300.000 en efectivo, dinero que acababa de cobrar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió al las 19 en la intersección de calle Correa Saa y Albarracín, tras un llamado a la línea de emergencia 911, que alertó sobre el robo y movilizó a efectivos hasta el lugar.

La emboscaron y amenazaron con un arma Al ser entrevistada por los uniformados, la víctima relató que conducía un Ford Fiesta cuando fue interceptada por una Toyota Hilux gris con tres ocupantes.

En ese momento, uno de los delincuentes descendió de la camioneta, la amenazó con un arma de fuego y le sustrajo una billetera que contenía $300.000, correspondientes al dinero que había cobrado minutos antes.

Tras cometer el robo, los sospechosos se dieron a la fuga, antes de la llegada de los efectivos.