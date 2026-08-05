Dos vehículos robados recuperados y tres detenidos durante patrullajes preventivos en Las Heras

Dos vehículos robados fueron recuperados mediante sendos operativos desarrollados la noche del lunes en distintos puntos del departamento de Las Heras . A raíz del secuestro de los rodados denunciados como sustraídos, tres sujetos terminaron aprehendidos y a disposición de la Justicia.

La información policial sostiene que alrededor de las 21.45 de la citada jornada, policías lasherinos detectaron tres motociclistas circulando en actitud sospechosa por el cruce de calles Olascoaga y Azcuénaga .

En ese instante, los sujetos notaron la presencia de la movilidad y se dieron a la fuga a toda velocidad en dirección al norte. Dos de los conductores lograron perderse de vista de los uniformados, pero el restante, quien iba con acompañante, fue seguido con apoyo de otra movilidad.

Al darle alcance, los uniformados le pidieron que detuviera la marcha, pero el sujeto al mando de la moto, una Keller 110cc roja y negra, hizo caso omiso a la orden policial y aceleró para intentar nuevamenta concretar el escape.

Tras eso, la persecución se extendió hasta la intersección de calles Bufano y Pimenides , donde el sospechoso perdió el dominio del vehículo y sufrió un accidente , precipitando al asfalto.

A raíz de la caída, los dos individuos a bordo del rodado menor, identificados como Rodrigo Nahuel Sander Céspedes (31) y Mauricio Ezequiel Álvarez Arce (27), fueron aprehendidos y se les secuestraron sus respectivos celulares.

En tanto, al chequear los números identificatorios de la motocicleta en la que se movilizaban, los policías confirmaron que tenía pedido de secuestro por un hurto simple denunciado el pasado 30 de julio.

Teniendo en cuenta esa situación, una ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispuso el traslado a ambos detenidos a la Subcomisaría Iriarte, donde permanecían alojados a la espera de que resuelvan sus respectivas situaciones procesales.

Lo atraparon in fraganti con una bicicleta robada

Por su parte, alrededor de las 23 del mismo día, las tareas preventivas realizadas por efectivos del departamento permitieron observa a un hombre corriendo con una bicicleta sobre un hombro, quien se introdujo a un descampado tras advertir que se acercaba la movilidad policial.

Más allá de su desesperado intento por evitar a los uniformados, terminó siendo interceptado a los pocos metros. Cuando los funcionarios públicos indagaron sobre el origen del biciclo que trasladaba por la vía pública, se excusó diciendo que lo encontró abandonado en la calle.

La bicicleta Exer 5 Pro recuperada por los policías durante tareas preventivas en Las Heras. Gentileza.

Sin embargo, el personal no le creyó esa versión, ya que la bicicleta Exer 5 Pro rodado 29 tenía colocado un candado de seguridad en la rueda trasera, por lo que probablemente fue sustraída de algún lugar.

A pesar de esos indicios, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°1 decidieron no tomar intervención en el hecho, ya que hasta ese momento no se había denunciado el robo del vehículo.