"Lo amaba mucho a Julián", la nueva versión del crimen de Chaco según la defensa de Victoria Cantero

La defensa de Victoria Luz Cantero, detenida e imputada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, quedó en manos de Celeste Segovia y Rodrigo Maidana Ladu, quienes adelantaron que la versión de su clienta difiere de la reconstrucción conocida hasta ahora. “Hay una versión de ella completamente diferente a la que ha tomado estado muy público”, sostuvo Maidana Ladu, mientras los abogados esperan acceder a todo el expediente antes de definir su estrategia.

“La verdad no está completa”: qué plantea la nueva defensa Segovia y Maidana Ladu asumieron este lunes luego de la renuncia de Lucas Bosch, presentada durante la noche del domingo. Tras un primer encuentro con Cantero, señalaron que revisarán las pruebas incorporadas a la causa y las constancias disponibles en el Sistema de Gestión Integral de Expedientes (SIGI). “Seguramente ahora vamos a tener el acceso correspondiente al expediente y a estudiar cada una de las pruebas”, explicó Segovia.

Las imágenes de las heridas de Victoria Cantero. La nueva defensa sostiene que existen circunstancias anteriores al hecho que podrían modificar la interpretación de lo ocurrido en la vivienda del barrio 100 Viviendas CGT de Resistencia. Maidana Ladu mencionó “cuestiones anteriores, relatos de violencia” y anticipó que el caso será analizado con perspectiva de género. Los abogados, sin embargo, evitaron detallar por ahora cuáles son esos elementos hasta determinar qué información ya figura en el expediente.

El vínculo entre Cantero y Julián Álvarez Guardia Otro eje de la estrategia estará puesto en la relación entre la acusada y la víctima. Segovia afirmó que Cantero está profundamente afectada por la muerte del joven y rechazó una posible lectura de indiferencia. “Ella lo quería y lo amaba mucho a Julián. Lamentablemente ocurrió esta situación y ninguna persona que atraviese algo de esta magnitud puede estar bien o feliz”, expresó.

Los mensajes que envió Julián Guardia a un amigo. La abogada describió a su defendida como “sumamente vulnerable”, “absolutamente triste” y “desencajada”. También señaló que tuvo contacto con sus padres y remarcó que ambas familias atraviesan las consecuencias del caso: la de Julián Álvarez Guardia, por su muerte, y la de Cantero, quien continúa detenida bajo una imputación provisoria por homicidio agravado por el vínculo, figura que contempla prisión perpetua.