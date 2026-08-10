Qué reveló la autopsia del joven asesinado por su novia en Chaco y cuál fue la causa de muerte

El estudio forense del crímen en Chaco determinó que Matías Álvarez Guardia murió por un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

El brutal crimen ocurrido en Chaco sumó nuevas evidencias con la autopsia realizada a Matías Julián Álvarez Guardia, que determinó que la muerte del joven se produjo por un shock hipovolémico, una condición provocada por una pérdida importante de sangre. Según el resultado de la autopsia, ese cuadro fue consecuencia de una herida causada por un arma blanca.

El dato permite precisar médicamente la causa del fallecimiento del joven, asesinado en Chaco en un episodio que continúa siendo investigado por la Justicia.

Matías Julián Álvarez, el joven asesinado por su novia en Chaco. Instagram | @lucasmachinelli La causa de muerte que determinó la autopsia De acuerdo con el resultado de la autopsia, la lesión provocada por el arma blanca produjo una pérdida de sangre suficiente para desencadenar el shock hipovolémico que finalmente provocó la muerte de Álvarez Guardia.

La conclusión del estudio forense constituye uno de los elementos centrales para reconstruir el episodio y se suma a las demás medidas incorporadas a la investigación por la muerte del joven y deberá ser analizado junto con el resto de las evidencias reunidas en la causa.

Qué aporta el informe a la investigación La determinación de que Álvarez Guardia murió por un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca aporta precisión sobre el mecanismo que produjo su fallecimiento.