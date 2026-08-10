Chaco logró refinanciar más de $470.000 millones con la Nación: qué hay detrás del acuerdo
La refinanciación de la deuda de Chaco se pagará en cuotas hasta diciembre del 2027. Claves de una operación ya está en agenda de los gobernadores.
El gobierno de la provincia de Chaco está buscando sanear las cuentas públicas y, en ese sentido, logró refinanciar una serie de deudas que mantenía con la Nación, entre las cuales sobresale, por su volumen, el anticipo financiero otorgado en abril y junio.
Según fuentes del gobierno de Leandro Zdero se trata de un esquema ya implementado entre 2024 y 2025, cuando la provincia y el gobierno nacional compensaron deudas recíprocas, quedando un saldo a favor de la Administración central de más de $ 470.000 millones, que ahora se pagará en varias etapas y cuotas hasta diciembre de 2027.
Deuda millonaria
La provincia de Chaco accedió a este acuerdo justo el mes en que debía comenzar a abonar pagos de capital por dicho anticipo financiero tomado, en una primera etapa, en abril de este año por un total de $350.000 millones, y que fuera desembolsado en cuotas que abarcaron desde el mencionado mes hasta junio.
En junio pasado la provincia había recibido otro anticipo financiero de $50.000 millones, completando el cupo establecido por la Nación de hasta $400.000 millones.
La refinanciación se realizó en el marco del Convenio sobre Régimen de Extinción de Obligaciones Reciprocas (REOR) entre el Estado Nacional y la Provincia del Chaco.
Compensación y financiación del saldo
Según la primera cláusula del convenio, las acreencias del Estado nacional reconocidas por la provincia totalizan $490.161.735.702,81, correspondientes a un primer convenio celebrado dentro del REOR del 22 de diciembre de 2025, con un saldo de deuda pendiente e impaga al 20 de junio de este año por $77.166.393.237,06; el mencionado anticipo financiero por$ 400.000 millones y los intereses de ese anticipo financiero al 20 de julio de 2026 por $12.995.342.465,75.
La cláusula segunda consigna que las deudas del Estado Nacional con la provincia del Chaco a compensar totalizan $13.902.744.752,55 y “corresponden al ajuste de la compensación del Consenso Fiscal del cuarto trimestre de 2025, y del primer y segundo trimestre de 2026”, dijo un funcionario del Ministerio de Hacienda provincial.
Cronograma de pagos
Así, el saldo resultante de la compensación de las deudas y créditos recíprocos detallados asciende a $476.258.990.950,26 a favor del Estado nacional. Ése monto es el que será reembolsado por la provincia en tres partes, según las siguientes condiciones:
- Deberán abonarse $120.000 millones en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un primer vencimiento el último día hábil de agosto de 2026.
- Una única cuota de $12.995.342.465,75, cuyo vencimiento ocurrirá el último día hábil de diciembre de 2026.
- El saldo de la deuda tras esos pagos asciende a $343.263.648.484,51 y deberá abonarse en siete cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un primer vencimiento el último día hábil de junio de 2027 y el último el 30 de diciembre del año próximo.