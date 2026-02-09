Diego Santilli se reunió con el gobernador de Chaco para sumar apoyo a la reforma laboral antes del debate en el Senado
El ministro del Interior recibió a Leandro Zdero en Casa Rosada para coordinar apoyos a la reforma laboral que el Senado debatirá esta semana.
El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este lunes un encuentro con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en la antesala del debate que el Senado dará el próximo miércoles sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
La reunión se desarrolló desde las 10.30 en la Casa Rosada y giró en torno al paquete de modificaciones que el oficialismo buscará tratar en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. Según fuentes oficiales, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de avanzar con la iniciativa. Del encuentro participó también el diputado nacional Guillermo Agüero.
Te Podría Interesar
Santilli y Zdero sostuvieron que la aprobación de una nueva normativa laboral resultará clave para atraer inversiones privadas a las provincias, con impacto directo en la generación de empleo y en la mejora de los niveles de productividad. En esa línea, plantearon que el actual marco regulatorio responde a esquemas agotados que no lograron resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo.
El vínculo entre Leandro Zdero y el Gobierno
Previamente, el mandatario chaqueño había pasado por las oficinas del primer piso de Balcarce 50 para reunirse con Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales articuladores políticos del oficialismo en el interior del país.
Zdero es, hasta el momento, el gobernador que más veces visitó la sede del Poder Ejecutivo nacional, con más de 25 ingresos registrados, y se consolidó como uno de los aliados territoriales más activos de La Libertad Avanza.
El primer contacto formal del año entre Santilli y Zdero tuvo lugar el 12 de enero en la provincia de Chaco, ocasión en la que el gobernador radical expresó públicamente su respaldo al proyecto de “modernización” laboral promovido por el presidente Javier Milei.
En ese entonces, Zdero afirmó que la reforma apunta a reducir el riesgo país y a recuperar la matriz productiva provincial, al tiempo que remarcó que las políticas laborales del pasado “siempre conducen a los mismos resultados”.