Presenta:

Política

|

PASO

El pacto de Karina con los gobernadores por las PASO: elecciones desdobladas, candidatos ignotos y reelección de Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, elevó la propuesta de la hermana del presidente a más de diez gobernadores. Se trata de un acuerdo para eliminar o suspender las primarias a cambio de un acuerdo de "no agresión". De qué trata.

Nicolás Gallardo

Nicolás Gallardo

Javier y Karina Milei con Diego Santilli y Manuel Adorni

Javier y Karina Milei con Diego Santilli y Manuel Adorni

Presidencia

En medio de las difíciles negociaciones que mantiene en el Congreso por los pliegos judiciales y otras desregulaciones, el Gobierno está decidido a utilizar todos los cartuchos posibles para eliminar o suspender las elecciones PASO.

Pretende una sesión en el Senado entre la última semana de junio o primera de julio, tiempo que se tratarán otros proyectos que siguen deambulando en comisiones.

Mientras discute con las provincias fondos frescos, obras y subsidios energéticos, la verdadera puja para la gestión libertaria radica en el escenario electoral del 2027 y por tal motivo ya les hizo una propuesta concreta a los gobernadores.

Durante el último encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) realizado la semana pasada, el ministro del Interior Diego Santilli, acercó un pacto de "no agresión" a cambio de respaldo a una reelección de Javier Milei y su voto para dejar sin efecto las primarias.

Diego Santilli con gobernadores del norte en el CFI
Diego Santilli con gobernadores del norte en el CFI

Diego Santilli con gobernadores del norte en el CFI

La idea, confirmada por cuatro fuentes presentes en el cónclave, contempla que las provincias puedan adelantar y desdoblar sus elecciones locales respecto de los comicios nacionales, con candidatos libertarios ignotos y “. A cambio, los mandatarios deberían acompañar la candidatura presidencial del jefe de estado.

Como parte de ese esquema, los oficialismos provinciales tendrían margen para definir candidatos a diputados nacionales dentro de la lista libertaria, mientras que los violetas se comprometerían a mantener una tregua política en los concejos deliberantes, donde habitualmente ejercen una oposición más confrontativa.

“Va queriendo la propuesta, a la mayoría nos gustó la idea, pero faltan tejerse varios votos”, afirmó uno de los gobernadores que participó de las conversaciones con el Ejecutivo.

Archivado en

Notas Relacionadas