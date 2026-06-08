El pacto de Karina con los gobernadores por las PASO: elecciones desdobladas, candidatos ignotos y reelección de Milei

En medio de las difíciles negociaciones que mantiene en el Congreso por los pliegos judiciales y otras desregulaciones, el Gobierno está decidido a utilizar todos los cartuchos posibles para eliminar o suspender las elecciones PASO .

Pretende una sesión en el Senado entre la última semana de junio o primera de julio, tiempo que se tratarán otros proyectos que siguen deambulando en comisiones.

Mientras discute con las provincias fondos frescos, obras y subsidios energéticos, la verdadera puja para la gestión libertaria radica en el escenario electoral del 2027 y por tal motivo ya les hizo una propuesta concreta a los gobernadores.

Durante el último encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) realizado la semana pasada , el ministro del Interior Diego Santilli , acercó un pacto de "no agresión" a cambio de respaldo a una reelección de Javier Milei y su voto para dejar sin efecto las primarias.

La idea, confirmada por cuatro fuentes presentes en el cónclave, contempla que las provincias puedan adelantar y desdoblar sus elecciones locales respecto de los comicios nacionales, con candidatos libertarios ignotos y “. A cambio, los mandatarios deberían acompañar la candidatura presidencial del jefe de estado.

Como parte de ese esquema, los oficialismos provinciales tendrían margen para definir candidatos a diputados nacionales dentro de la lista libertaria, mientras que los violetas se comprometerían a mantener una tregua política en los concejos deliberantes, donde habitualmente ejercen una oposición más confrontativa.

“Va queriendo la propuesta, a la mayoría nos gustó la idea, pero faltan tejerse varios votos”, afirmó uno de los gobernadores que participó de las conversaciones con el Ejecutivo.