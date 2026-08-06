Crimen en Chaco: qué pasó en las horas previas y por qué Victoria Cantero apuñaló a su novio

La ciudad de Resistencia, en Chaco, sigue conmovida por el crimen de Julián Álvarez Guardia , el joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el tórax . A cinco días del asesinato, la única detenida por el hecho es su pareja, Victoria Cantero , de 25 años, imputada por homicidio agravado por el vínculo.

En ese contexto, el procurador general del Chaco, Jorge Canteros, dispuso la conformación de un Equipo Fiscal Especial para concentrar la investigación. El expediente quedó en manos de los fiscales Ana González de Pacce y Martín Bogado, quienes trabajan en la reconstrucción de la secuencia que terminó con la muerte del joven.

De acuerdo con la investigación, la pareja comenzó la noche del sábado en el boliche Conejo Negro . Testigos señalaron que ambos consumieron bebidas alcohólicas y protagonizaron varias discusiones durante la noche.

Según fuentes del caso, Julián y Victoria salieron en reiteradas oportunidades al patio del local para discutir y luego regresaban al interior del boliche.

Alrededor de las 3 de la madrugada abandonaron el lugar y se dirigieron a un after, donde permanecieron aproximadamente hasta las 4. Más tarde regresaron a la vivienda de Julián, ubicada sobre la calle Donovan al 1400 , en el barrio 100 Viviendas CGT, donde ocurrió el episodio fatal.

Como no hubo testigos presenciales del ataque, los investigadores intentan reconstruir qué sucedió una vez que ambos ingresaron a la casa. Hasta el momento trabajan sobre dos hipótesis que todavía deberán ser corroboradas mediante pericias y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Cuáles son las principales hipótesis del crimen

Una de las reconstrucciones sostiene que la discusión comenzó en la habitación, donde la pareja habría forcejeado antes de desplazarse por distintos sectores de la vivienda. En ese contexto, la joven habría tomado un cuchillo y apuñalado a su novio.

La segunda hipótesis indica que, antes de regresar a la casa, ambos compraron hamburguesas y que la discusión continuó al llegar al domicilio. Según esa versión, el ataque ocurrió cuando el joven estaba sentado en el sillón del living. "La sangre estaba ahí", señaló una fuente vinculada a la investigación.

Los fiscales también intentan determinar cuál fue el motivo de la discusión y si estuvo relacionada con los conflictos registrados horas antes en el boliche. Hasta ahora, los testimonios incorporados describen una relación atravesada por celos, discusiones frecuentes, separaciones y posteriores reconciliaciones.

Lo que sí quedó acreditado es que Julián sufrió una herida de arma blanca en el tórax. Tras el ataque fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó a cirugía, aunque murió horas después como consecuencia de un shock hipovolémico.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores encontraron el lugar revuelto. También advirtieron que una caja de zapatos donde, según la familia de la víctima, guardaba dinero en efectivo, un reloj, un anillo de oro y una cadena estaba vacía.

En el procedimiento fue secuestrado un cuchillo tipo Tramontina, con mango negro y manchas compatibles con sangre, que será sometido a distintas pericias para establecer si fue el arma utilizada en el crimen.

Además, la fiscalía analiza el teléfono celular de Julián, mientras desde el entorno del joven difundieron fotografías y audios que, según sostienen, reflejan episodios de violencia que habría ejercido Victoria Cantero durante la relación.

El funeral de Julián Álvarez Guardia