Se filtró la primera foto de Victoria Cantero, la joven acusada de matar a su novio en Chaco, tras ser detenida

La joven de 25 años permanece detenida por el crimen de Julián Álvarez Guardia. Afirmó que reaccionó para defenderse durante una discusión en Resistencia.

Se conocieron las primeras imágenes de Luz Victoria Cantero, la joven de 25 años acusada de matar de una puñalada en el cuello a su novio, Julián Álvarez Guardia, de 29, en la ciudad de Resistencia. La imputada permanece detenida mientras la Justicia intenta reconstruir las circunstancias del crimen.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la pareja había regresado de un boliche y comenzó una fuerte discusión dentro de la vivienda que compartía. En medio del enfrentamiento, Álvarez Guardia habría roto el teléfono celular de Cantero y la joven tomó un cuchillo tipo Tramontina, con el que lo hirió mortalmente.

Las primeras imágenes de la joven detenida en Chaco. La versión de la joven y la reconstrucción del crimen Cantero reconoció haber atacado a su pareja y sostuvo que actuó en defensa propia. “Me defendí, reaccioné y lo ataqué”, habría manifestado mientras permanecía bajo custodia policial en el hospital. Su versión deberá ser contrastada con los informes forenses, las declaraciones de los testigos y las pericias realizadas en la casa.

Las imágenes que compartía la víctima sobre los ataques que sufría. Después de la agresión, Julián logró comunicarse con Sebastián Cantero, médico y hermano de la acusada, para pedir ayuda. Al llegar, el profesional encontró a su hermana alterada y con las manos ensangrentadas, mientras la víctima presentaba una grave lesión. El joven fue trasladado al Hospital Perrando, donde se constató su muerte.

Los investigadores encontraron objetos rotos, manchas de sangre en diferentes ambientes y señales de una confrontación violenta. Vecinos también declararon que escucharon gritos durante la madrugada. Las pericias buscan establecer el lugar exacto del ataque y determinar si alguno de los involucrados había consumido alcohol u otras sustancias.