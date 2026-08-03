"Lo mataste sin compasión": el fuerte descargo de la hermana del joven asesinado por su novia

Un día después del crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el empresario gastronómico de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho en Resistencia, Chaco, su hermana publicó un contundente mensaje en Facebook para pedir justicia y apuntar contra la joven detenida.

“Pido justicia por mi hermano. Lo mataste sin compasión. No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia”, escribió Alejandra Guardia en referencia a Victoria Luz Cantero, de 25 años.

Archivo El descargo de la hermana del joven asesinado La hermana de la víctima también manifestó su intención de acompañar el proceso judicial para que la acusada permanezca detenida. “Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel. Te llevaste lo que más amo en la vida”, sostuvo en otro fragmento del descargo.

El descargo de la hermana de Matías. Facebook “Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste”, agregó Alejandra en el cierre del mensaje. Mientras atraviesa horas de profundo dolor, la familia de Matías reclama justicia y sostiene que la relación de pareja estaba atravesada por conflictos violentos.

Cómo fue el asesinato El crimen ocurrió este domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. Según la investigación, Matías sufrió una profunda herida de arma blanca en el pecho durante una discusión con su pareja.