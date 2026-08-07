Crimen de Julián Álvarez Guardia en Chaco: revelan el desesperado llamado que hizo tras ser apuñalado por su novia

La investigación por el crimen de Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años asesinado en Resistencia, Chaco , incorporó nuevos testimonios y elementos de prueba que buscan reconstruir qué ocurrió durante los minutos previos al ataque por el que permanece detenida e imputada su pareja, Victoria Cantero , de 25.

Uno de los datos que surgieron durante las últimas horas indica que, luego de recibir la primera herida, Julián alcanzó a comunicarse con su mejor amigo, Facundo Cantero, médico recientemente recibido y, además, hermano de la acusada.

"Amigo, vení rápido. Victoria me cortó el cuello, estoy sangrando . Por favor, vení rápido", habría dicho durante la comunicación, según citó Clarín.

De acuerdo con el relato incorporado al expediente, Facundo y su pareja se dirigieron inmediatamente hasta la vivienda de Julián. Al llegar, encontraron a la víctima consciente y sentada en un sillón, mientras intentaba contener la hemorragia con una remera.

El abogado defensor Lucas Bosch sostuvo que el joven nunca perdió el conocimiento antes de recibir asistencia y afirmó que la hipótesis de un ataque mientras dormía fue descartada por la fiscalía.

La oscura trama detrás de la relación de Victoria Cantero y Julián Álvarez Guardia

La investigación determinó que la pareja había pasado la noche en el boliche Caballito Negro y luego regresó a la casa de Julián.

Según distintos testimonios, ambos habían consumido alcohol y mantuvieron una fuerte discusión que fue escuchada por vecinos del lugar. "Temblaban las paredes por los gritos y por las cosas que volaban y se estrellaban contra la pared", declararon algunos vecinos.

Facundo Cantero también declaró ante la fiscalía y describió el vínculo entre su hermana y la víctima como una relación "tóxica y violenta". Según explicó, en distintas oportunidades les había recomendado que terminaran la relación. "No te metas", fue la respuesta que recibió en un par de ocasiones.

Cómo avanzó la causa hasta ahora

Mientras tanto, Victoria Cantero permanece alojada en el Centro de Detención Los Lirios. Se estima que entre el 18 y el 19 de agosto la Justicia resuelva su prisión preventiva y, posteriormente, sea trasladada a la Unidad Penitenciaria Las Orquídeas.

En paralelo, los investigadores avanzan con el análisis de los teléfonos celulares de la víctima y de la imputada, que ya fueron enviados al área de Ciberdelitos de la Policía Científica. Según la defensa, la acusada entregó las claves de acceso de los dispositivos de su novio para facilitar las pericias.

Los especialistas también trabajan sobre las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la vivienda, ya que intentan reconstruir la secuencia completa del hecho y verificar un presunto desfasaje horario detectado en el sistema de grabación.

La autopsia preliminar determinó que la lesión mortal habría sido una puñalada en la base del cuello, aunque los peritos solicitaron la historia clínica de Julián debido a que el cuerpo presentaba otras lesiones cuya antigüedad y origen todavía deben establecerse.

Por otra parte, el abogado querellante Juan Arregín pidió que el cuerpo de la víctima no sea cremado hasta que concluyan todas las pericias previstas. Además, anticipó que especialistas evalúan realizar una autopsia psicológica mediante el análisis de mensajes, audios, fotografías y conversaciones almacenadas en el teléfono celular de Julián para reconstruir aspectos de su personalidad y del vínculo que mantenía con la imputada.

La querella también solicitó que se investiguen los movimientos de las cuentas bancarias de la víctima, luego de que familiares afirmaran que habrían sido vaciadas tras el crimen. Asimismo, no se descartan nuevos allanamientos en la vivienda donde residía Victoria Cantero mientras continúa la recolección de pruebas.