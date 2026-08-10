Secuestro del niño en Maipú: investigan a las tres mujeres detenidas por una seguidilla de robos en comercios

El secuestro de un niño sacudió la noche del viernes a la comunidad de San Roque , Maipú . Tras un intenso operativo, la madre, una tía y una amiga de ambas fueron detenidas por la presunta sustracción del bebé , quien se encontraba bajo los cuidados del padre. Ahora, también investigan si las sospechosas cometieron una serie de robos previos .

La información del caso que MDZ reveló este lunes sostiene que durante el procedimiento desarrollado por la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ), en el que las tres mujeres cayeron mientras se daban a la fuga por el Acceso Este , se hallaron elementos de dudoso origen en el interior del Renault Clio en el que se movilizaban.

En detalle, se incautaron tres camperas de algodón de diferentes colores, todas sin usar y sin etiquetas, así como también otras tres camperas que si tenían colocadas los rótulos de la marca Reewin , seis pantalones cargo con pines metálicos de seguridad antihurto y una pieza de jamón crudo Grassetto .

Además, entre las prendas de vestir se halló un dispositivo para retirar las alarmas magnéticas que colocan los negocios en las prendas. Por eso, estimaba que las mujeres venían de cometer una seguidilla de robos en modalidad " mecheras " y luego fueron hasta la casa de la expareja de una de ellas, donde se llevaron por la fuerza al menor de edad, señalaron las fuentes investigativas consultadas.

La ropa y el jamón crudo secuestrado del interior del vehículo de las mujeres.

Inicialmente, la investigación quedó a disposición de la fiscal de Delitos No Especializados Mónica Fernández Poblet , pero en las últimas horas pasó a la órbita de su par de la UFI Correccional, Paola Ginestar .

En ese sentido, la información agrega que las mujeres —se reservan los nombres para evitar identificar al menor afectado— todavía continuaban aprehendidas y todavía no habían resuelto su situación procesal.

Fuentes policiales aseguraron que tanto la madre del pequeño como su tía presentaban pedidos de secuestro por causas de delitos contra la propiedad. Por eso, y a la espera de la recepción de testimoniales y resultados de las medidas ordenadas, para definir las posibles imputaciones en su contra.

La denuncia del secuestro

Todo tuvo su inicio minutos después de las 20 del último viernes cuando padre del niño se hizo presente en la Subcomisaría Lara y denunció que su expareja secuestró al hijo de 1 año que tienen en común.

El hombre explicó que la mujer tenía una restricción de acercamiento hacia la criatura y que él había quedado a cargo de su tutela. Además, agregó que su excónyuge actuó junto otras dos mujeres que portaban armas de fuego y lo amenazaron de muerte.

Posteriormente, tras un forcejeo, lograron llevarse al niño y subieron a un Renault Clio blanco, del cual el hombre aportó el dominio. Inmediatamente, los datos del rodado fueron irradiados por frecuencia policial y las mujeres cayeron en el cruce de Acceso Este y Mirasso, entre las localidades de El Pedregal y Kilómetro 8.

Allí, se rescató al niño y atraparon a la progenitora mientras intentaba continuar el escape a pie. En tanto, se secuestraron del interior del vehículos las prendas y el jamón que son investigados como parte de un robo previo.

Por su parte, el menor de edad fue restituido a su padre luego de que los Equipos Técnicos Intedisciplinarios (ETI) intervinieron en el caso y verificaron su situación.