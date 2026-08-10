Secuestraron un bebé en Mendoza y atraparon a la madre: tenía pedido de captura y prohibición de acercamiento

Las alarmas se encendieron durante la noche del viernes cuando un hombre denunció que su expareja secuestró a su hijo 1 año en su casa de Maipú. La mujer, tenía pedido de captura y prohibición de acercamiento hacia el niño. Tras un importante operativo, cayó junto a la criatura. También detuvieron a otras dos mujeres.

Fuentes allegadas a la causa revelaron a MDZ que todo comenzó pasadas las 20 del citado día el padre del menor de edad entró desesperado y en estado de conmoción a la Subcomisaría Lara , que funciona sobre la Ruta 50 en el distrito maipucino de San Roque .

Acto seguido, el hombre les contó que instantes antes se encontraba en su domicilio del barrio Flores , cuando irrumpió en el lugar su expareja y madre de su hijo, acompañanada por su hermana —tía del niño— y una amiga de ambas, de quienes se reservan los nombres para evitar identificar al menor de edad afectado.

El relato del progenitor del niño agregó que estaba junto a su hermano y que las mujeres les apuntaron con armas de fuego. Tras un forcejeo, la madre logró darse a la fuga con el pequeño en sus brazos y, junto a las otras dos mujeres, a bordo de un Renault Clio blanco.

El vehículo salió a toda velocidad hacia el oeste de la Ruta 50 , por lo que se irradió inmediatamente a todas las movilidades trabajando en la zona. De esa manera, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú ( UEP ) logró interceptar el vehículo en el cruce de Acceso Este y calle Mirasso , en Rodeo del Medio .

Allí, se logró rescatar a la criatura en buen estado de salud, luego de que su madre protagonizara una persecución a pie por el interior del barrio Estación Pedregal. También se logró aprehender a las dos sindicadas cómplices.

La situación de las detenidas y el bebé rescatado

Al identificar a la progenitora del menor de edad, los policías constataron que ella y su hermana se encontraban en la orden del día por diferentes causas de delitos contra la propiedad.

Pero eso no era todo, ya que, a raíz de diferentes episodios y su problemas con la Justicia, la mujer tenía prohibido acercarse a su hijito, quien se encuentra a cargo de la tenencia del niño, explicaron las fuentes consultadas por este portal.

Tras el dramático episodio, las mujeres quedaron detenidas a la espera de que la Justicia definiera sus respectivas situaciones procesales. En tanto, el niño fue restituido a su padre, por disposición de los Equipos Técnicos Intedisciplinarios (ETI).