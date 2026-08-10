Secuestraron un bebé en Mendoza y atraparon a la madre: tenía pedido de captura y prohibición de acercamiento
El padre del niño denunció en el secuestro actuaron con armas y lo amenazaron de muerte en su casa de Maipú. Detuvieron a su expareja y madre del niño.
Las alarmas se encendieron durante la noche del viernes cuando un hombre denunció que su expareja secuestró a su hijo 1 año en su casa de Maipú. La mujer, tenía pedido de captura y prohibición de acercamiento hacia el niño. Tras un importante operativo, cayó junto a la criatura. También detuvieron a otras dos mujeres.
Fuentes allegadas a la causa revelaron a MDZ que todo comenzó pasadas las 20 del citado día el padre del menor de edad entró desesperado y en estado de conmoción a la Subcomisaría Lara, que funciona sobre la Ruta 50 en el distrito maipucino de San Roque.
Acto seguido, el hombre les contó que instantes antes se encontraba en su domicilio del barrio Flores, cuando irrumpió en el lugar su expareja y madre de su hijo, acompañanada por su hermana —tía del niño— y una amiga de ambas, de quienes se reservan los nombres para evitar identificar al menor de edad afectado.
Secuestro e intenso operativo en Maipú
El relato del progenitor del niño agregó que estaba junto a su hermano y que las mujeres les apuntaron con armas de fuego. Tras un forcejeo, la madre logró darse a la fuga con el pequeño en sus brazos y, junto a las otras dos mujeres, a bordo de un Renault Clio blanco.
El vehículo salió a toda velocidad hacia el oeste de la Ruta 50, por lo que se irradió inmediatamente a todas las movilidades trabajando en la zona. De esa manera, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Maipú (UEP) logró interceptar el vehículo en el cruce de Acceso Este y calle Mirasso, en Rodeo del Medio.
Allí, se logró rescatar a la criatura en buen estado de salud, luego de que su madre protagonizara una persecución a pie por el interior del barrio Estación Pedregal. También se logró aprehender a las dos sindicadas cómplices.
La situación de las detenidas y el bebé rescatado
Al identificar a la progenitora del menor de edad, los policías constataron que ella y su hermana se encontraban en la orden del día por diferentes causas de delitos contra la propiedad.
Pero eso no era todo, ya que, a raíz de diferentes episodios y su problemas con la Justicia, la mujer tenía prohibido acercarse a su hijito, quien se encuentra a cargo de la tenencia del niño, explicaron las fuentes consultadas por este portal.
Tras el dramático episodio, las mujeres quedaron detenidas a la espera de que la Justicia definiera sus respectivas situaciones procesales. En tanto, el niño fue restituido a su padre, por disposición de los Equipos Técnicos Intedisciplinarios (ETI).