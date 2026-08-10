Le dieron libertad bajo fianza al conductor que fue imputado por el trágico accidente en el Acceso Este

Francisco Iván Santos, de 19 años, quedó en libertad tras el pago de una caución de $10 millones, mientras continúa la investigación por el siniestro.

Francisco Ivan Santos recibió la libertad bajo fianza luego de pagar una caucción de 10 millones de pesos.

Francisco Iván Santos, de 19 años, recuperó la libertad en horas de la tarde luego de que la Unidad Fiscal de Tránsito resolviera otorgarle la libertad bajo fianza en el marco de la investigación por el accidente fatal ocurrido el sábado 8 de agosto en Guaymallén.

El sindicado por homicidio, recibio el beneficio debido a que no posee antecedentes penales y al momento del accidente no conducia bajo los efectos del alcohol.

La medida establece que el imputado debe pagar una caución real o personal de 10 millones de pesos para que pueda permanecer en libertad mientras avanza el proceso judicial.

Estaba imputado por homicidio Santos se encontraba imputado por el fatal accidente ocurrido en Guaymallén, en el que su camioneta Jeep y un Nissan Kicks cayeron desde el Acceso Este hacia calle Alberdi. Como consecuencia del impacto, Claudio Assenza, de 43 años, conductor del Nissan falleció, mientras que su esposa e hijos resultaron gravemente heridos.

La fiscal de Transito Giselle Lana lo imputó el domingo por homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas por ser varias las víctimas, en concurso ideal.