Hiper Libertad confirma su cierre: qué firma se perfila para reemplazarlo

El Hiper Libertad de Godoy Cruz tiene fecha de cierre. La empresa colocó un comunicado en la puerta del establecimiento en el que informó que finalizará su actividad comercial el próximo 16 de agosto, poniendo punto final a una etapa que llevaba varios años en Mendoza.

La confirmación llega después de varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la sucursal mendocina. En marzo, Grupo Libertad había vendido 12 hipermercados a La Anónima, pero el local de Godoy Cruz quedó afuera de esa operación y continuó bajo la administración de Libertad SA.

Ahora, el cierre ya no es una versión. La propia empresa comunicó que dejará de funcionar el 16 de agosto y agradeció a sus clientes por el acompañamiento durante todos estos años. La decisión alcanza a la actividad del hipermercado, aunque todavía resta conocer qué ocurrirá con todo el espacio comercial que funciona alrededor.

A pocos días de su cierre, el complejo donde se encuentra el hipermercado Libertad tiene un movimiento importante tanto en el Paseo Libertad como dentro del propio hipermercado. El lugar mantiene numerosos locales en funcionamiento, entre ellos comercios de distintos rubros, gastronomía, farmacia, gimnasio e incluso propuestas como canchas de pádel.

Tras meses de incertidumbre, Hiper Libertad confirmó su cierre en Mendoza. En el local ya hay descuentos de hasta el 80% y góndolas vacías.

Dentro del hipermercado, en cambio, el escenario es diferente. Hay una fuerte liquidación de productos, góndolas que ya muestran faltantes y descuentos que llegan hasta el 70% y el 80%, mientras una importante cantidad de clientes aprovecha las ofertas antes del cierre.

La situación también genera dudas entre quienes trabajan en los locales que rodean al hipermercado. Según pudo averiguar MDZ, algunos comerciantes entienden que el cierre alcanzaría principalmente a la superficie del hipermercado y que el resto del paseo continuaría funcionando, aunque por ahora no existe un anuncio oficial que defina el futuro de todo el complejo.

Qué pasará con los empleados

Maru Mena / MDZ

La situación laboral también atraviesa este proceso. En las últimas semanas, desde el Centro Empleados de Comercio habían señalado que los trabajadores de Libertad en Mendoza mantenían sus puestos, cobraban sus salarios con normalidad y no habían sufrido una reducción de jornada.

Según pudo conocer MDZ en estos días, el cierre abrió ahora una nueva etapa para el personal. Los casi 80 trabajadores permanecerían durante los días posteriores al cierre para tareas vinculadas con el reordenamiento de la mercadería y, en paralelo, comenzaron a analizarse acuerdos individuales para definir la salida de parte del personal. Esta información no fue confirmada oficialmente por la empresa.

En ese contexto también circula la versión de que una eventual firma que llegue al lugar no conservaría a la totalidad de los empleados actuales. MDZ pudo conocer que el nombre de Granja Benedetti aparece entre las versiones sobre un posible reemplazo, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de que esa empresa haya cerrado un acuerdo para quedarse con el espacio.

El futuro del predio todavía no está definido

El hipermercado dejará de operar el 16 de agosto. El Paseo Libertad continúa activo y todavía no hay confirmación oficial sobre un nuevo operador. Maru Mena / MDZ

La posibilidad de un nuevo operador aparece después de meses en los que el hipermercado mendocino estuvo en venta sin encontrar comprador. En una etapa anterior, el CEC había informado que distintas empresas habían mostrado interés, pero ninguna había llegado a un acuerdo con Grupo Libertad.

La situación es distinta a la de las otras sucursales de la cadena que fueron adquiridas por La Anónima. Aquella operación incluyó 12 hipermercados, un centro de distribución y el traspaso de más de 1.600 trabajadores, mientras que Mendoza quedó afuera y permaneció bajo la órbita de Grupo Libertad.

Por ahora, entonces, hay una certeza y varias incógnitas. El Hiper Libertad dejará de funcionar el 16 de agosto, mientras que el Paseo Libertad continúa con sus locales y actividades. El nombre de un posible reemplazo aparece en las versiones que pudo recabar MDZ, pero todavía no hay un anuncio oficial que permita confirmar quién ocupará el espacio ni bajo qué condiciones.