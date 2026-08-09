Quini 6: estos son los números ganadores del millonario premio del sorteo aniversario

Este domingo 9 de agosto el Quini 6 realizó un sorteo especial . Al conmemorar su 38° aniversario, el juego de azar llevó a cabo un "Sorteo Extraordinario Aniversario", una edición especial que contó con una gran atracción: la modalidad "Siempre Sale" contó con un pozo excepcional de US$ 3.000.000. Cabe resaltar que dicho monto será pesificado y, además, es libre de impuestos.

Cabe resaltar que el reglamento del "Siempre Sale" obliga a que haya al menos un ganador de manera obligatoria. Así, el premio se repartirá entre quien (o quienes) tengan la mayor cantidad de aciertos.

Para la conversión de la divisa se tomará en cuenta el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del horario bancario del día 7 de agosto de 2026.

Cabe resaltar que el resto de las modalidades mantendrá los pozos acumulados correspondientes.

06 - 18 - 22 - 31 - 10 - 09 ( El pozo quedó vacante, con más de $ 7.291 millones).

La Segunda del Quini 6

25 - 13 - 30 - 11 - 26 - 23 (Hubo 1 ganador, con 6 aciertos, que se llevará más de $ 4.546 millones).

La Revancha del Quini 6

18 - 23 - 31 - 03 - 01 - 24 (El pozo quedó vacante, con más de $ 2.919 millones).

Siempre Sale del Quini 6

40 - 30 - 09 - 18 - 01 - 16 (Hubo 44 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán U$S 68.181 cada uno).