Por las nevadas, la DGE suspendió las clases presenciales en varias localidades de Mendoza

Debido a las bajas temperaturas que se registrarán este lunes en distintos puntos de la provincia de Mendoza, la DGE decidió suspender las clases presenciales en algunos lugares.

Para este lunes, el pronóstico anticipa una jornada con temperaturas extremas en varios sectores del territorio provincial. En ese contexto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) tomaron la medida de suspender las clases presenciales para el turno mañana en distintas localidades del territorio provincial.

De acuerdo a lo comunicado por la DGE, este lunes 10 de agosto las clases del turno mañana estarán suspendidas en:

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

Malargüe

San Rafael

Cacheuta

Potrerillos

Uspallata

Zonas de alta montaña Lunes 10 de Agosto - Turno mañana



Debido a nevadas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en:



Tunuyán Tupungato San Carlos Malargüe San Rafael Cacheuta Potrerillos Uspallata

Zonas de alta montaña pic.twitter.com/WbQNYgXwkf — DGE Mendoza (@MzaDGE) August 10, 2026 Cabe resaltar que en el resto de Mendoza el servicio educativo se prestará con total normalidad, por lo que las clases presenciales se desarrollarán sin modificaciones.