Por las nevadas, la DGE suspendió las clases presenciales en varias localidades de Mendoza
Debido a las bajas temperaturas que se registrarán este lunes en distintos puntos de la provincia de Mendoza, la DGE decidió suspender las clases presenciales en algunos lugares.
Para este lunes, el pronóstico anticipa una jornada con temperaturas extremas en varios sectores del territorio provincial. En ese contexto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) tomaron la medida de suspender las clases presenciales para el turno mañana en distintas localidades del territorio provincial.
De acuerdo a lo comunicado por la DGE, este lunes 10 de agosto las clases del turno mañana estarán suspendidas en:
- Tunuyán
- Tupungato
- San Carlos
- Malargüe
- San Rafael
- Cacheuta
- Potrerillos
- Uspallata
- Zonas de alta montaña
Cabe resaltar que en el resto de Mendoza el servicio educativo se prestará con total normalidad, por lo que las clases presenciales se desarrollarán sin modificaciones.
Como ocurre habitualmente ante contingencias climáticas, el organismo educativo monitoreará la evolución de las condiciones meteorológicas para definir si resulta necesario adoptar nuevas medidas para los turnos siguientes.