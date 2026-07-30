DGE: el lunes empieza una instancia clave para los que adeudan materias

Desde el lunes la DGE comenzará con una instancia clave para los estudiantes del secundario. Los detalles y las fechas clave.

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunica que, de acuerdo con el calendario escolar, desde el lunes 3 de agosto y hasta el viernes 4 de septiembre se desarrollará el segundo período de recuperación de saberes en Nivel Secundario destinado a estudiantes con espacios pendientes de aprobación, que rinden materias libres o equivalencia o para egresados no titulados.

Desde el gobierno escolar destacaron que resulta importante que los alumnos estén al tanto de estas fechas, y que las escuelas y las familias acompañen estas instancias que mejoran los aprendizajes y garantizan el egreso efectivo.

Para el despliegue de estas acciones la DGE cuenta con el recurso de horas asignadas por el programa Mejor en mi Escuela (PME), que posibilita la generación de espacios pedagógicos diversificados centrados en la recuperación, el fortalecimiento y la profundización de saberes prioritarios. En ese sentido se priorizarán los espacios curriculares de Lengua, Matemática e Inglés, sin perjuicio de otras asignaturas que cada escuela considere necesarias en función de las características y necesidades de sus estudiantes.

Cabe destacar que la DGE estableció que el próximo período de recuperación de saberes tendrá lugar entre 2 y el 27 de noviembre.

Acompañamiento de la DGE en la recuperación de saberes De acuerdo con el relevamiento institucional realizado, cada escuela ha identificado estudiantes que adeudan espacios curriculares, poseen equivalencias pendientes o no han logrado el egreso efectivo, así como también aquellos cuyas trayectorias educativas se encuentran debilitadas en función de los resultados de sus procesos de aprendizaje.