La DGE suma orientadores psicológicos para abordar la salud mental de los estudiantes

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) sumará una nueva figura a las escuelas secundarias de la provincia: orientadores psicológicos . Estos profesionales se integrarán a los equipos del Servicio de Orientación Escolar (SOE), y tendrán como objetivo abordar la salud mental de los estudiantes, promover el bienestar emocional y generar espacios de escucha.

Los equipos SOE son profesionales que forman parte de la institución escolar, cuya función es trabajar para garantizar el derecho a la educación y acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes. Actualmente, están integrados por asesores pedagógicos, orientadores psicopedagógicos, orientadores sociales y coordinadores pedagógicos.

Ante los conflictos que atraviesan los adolescentes y la necesidad de fortalecer el acompañamiento psico-emocional, la DGE decidió crear la figura del orientador psicológico.

Violencia verbal, violencia social, violencia psicológica, cyberbullying, amenazas de tiroteo , ansiedad, depresión, son algunas de las problemáticas que atraviesan hoy a los estudiantes . Conscientes de esta realidad, desde la DGE decidieron tomar medidas.

En esa línea, Cecilia Páez , directora de Educación Secundaria, explicó que incorporaron la figura del orientador psicológico para atender la salud mental de los estudiantes.

Hace tres meses, Mendoza atravesó una ola de amenazas de tiroteos en las escuelas.

"La idea es que se puedan generar actividades de prevención y cuidado de salud mental, promoviendo que toda la institución tenga su bienestar socioemocional adaptado para el aprendizaje", detalló la funcionaria en diálogo con MDZ.

"Observamos situaciones de mucha violencia entre pares, que por lo general no es física, sino verbal. También hay muchas situaciones de angustia de los chicos que manifiestan por distintos motivos, pero que tienen que ver con la salud mental. Todo tiene que ver con la salud mental", agregó.

Cómo trabajarán los orientadores psicológicos

Los orientadores psicológicos tendrán un rol clave en el abordaje de la salud mental en el ámbito educativo, contribuyendo al bienestar socioemocional de los estudiantes y al fortalecimiento de las condiciones subjetivas que favorecen los aprendizajes.

Específicamente, tendrán las siguientes funciones:

Promover el bienestar socioemocional en el ámbito escolar: diseñando e implementando acciones orientadas al fortalecimiento de la salud mental y el desarrollo socioemocional de los estudiantes, favoreciendo climas escolares saludables y propicios para el aprendizaje.

Acompañar situaciones de malestar subjetivo: brindando orientación, apoyo y seguimiento a estudiantes que atraviesan situaciones de malestar, dificultades vinculares u otras problemáticas instituciones que inciden en su trayectoria educativa.

Analizar las problemáticas desde una perspectiva integral: considerando las dimensiones subjetivas, institucionales y sociohistóricas-culturales, aportando a la construcción de intervenciones contextualizadas.

Asesorar a docentes y equipos institucionales: para el abordaje de situaciones que involucren aspectos emocionales vinculares, contribuyendo a la construcción de estrategias pedagógicas y de convivencia acordes a las necesidades detectadas.

Participar en el abordaje interdisciplinario: contribuyendo al diseño e implementación de intervenciones integrales que contemplen las múltiples dimensiones de las trayectorias educativas.

Articular con redes externas de salud y protección de derechos: gestionar y acompañar procesos de derivación y articulación con servicios especializados cuando las situaciones lo requieran, garantizando la continuidad del acompañamiento y el acceso a recursos adecuados.

Generar espacios de escucha y orientación: propiciando instancias individuales y/o grupales que favorezcan la expresión, la reflexión y el acompañamiento de los estudiantes en relación con sus experiencias emocionales y escolares.

Registrar y sistematizar las intervenciones realizadas: documentando las acciones desarrolladas, resguardando la confidencialidad y la ética profesional, a fin de contribuir al seguimiento de las trayectorias y a la toma de decisiones institucionales.

Por su parte, Paéz aclaró que los profesionales "no harán clínica dentro de las escuelas".

"No se hace un tratamiento, sino que el orientador psicológico podrá hacer una derivación si es oportuno", precisó.

Perfil profesional y cuándo ingresarán a las escuelas

Según confirmó la directora de Educación Secundaria, los orientadores psicológicos se irán sumando de manera paulatina en las escuelas de la provincia.

"Tenemos muchas escuelas para cubrir. Vamos a empezar con las primeras 13, que creemos que lo necesitan en forma urgente, para poder articular con los otros perfiles y hacer las derivaciones correspondientes", afirmó.

Los orientadores psicológicos se sumarán de manera paulatina en las escuelas. Shutterstock

Para cumplir el rol, el profesional deberán contar con:

Formación en psicología, con conocimientos específicos en salud mental y su abordaje en contextos educativos.

Conocimiento del sistema educativo y del sistema de salud, que permita orientar intervenciones y derivaciones pertinentes.

Capacidad para el análisis de las dimensiones subjetivas que inciden en las trayectorias escolares.

Habilidades de escucha activa, empatía y establecimiento de vínculos de confianza.

Competencias para el análisis, abordaje y orientación en situaciones complejas.

Capacidad para el trabajo interdisciplinario y la articulación interinstitucional.

Compromiso con el enfoque de derechos, la inclusión y el bienestar integral de los estudiantes.

El pedido a los padres

Más allá del trabajo de los equipos SOE con directivos y docentes, las autoridades escolares pidieron que las familias se involucren en el día a día de sus hijos.

"Este gobierno escolar ha generado corresponsabilidad en todos los temas. Entendemos que tenemos que vincular a los padres y comprometerlos con el cuidado. Trabajaremos de manera articulada", enunció Páez.

"Si se detecta una situación, se llama a una reunión a los adultos responsables - padres o tutores - y se deja constancia en acta, determinando cuáles son las acciones a seguir. No solo la escuela es responsable del aprendizaje de los chicos, la familia también", concluyó.