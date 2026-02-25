Salud mental adolescente, en crisis: las señales de alarma y cómo actuar a tiempo

En el primer semestre de 2025 se notificaron 698 intentos de suicidio en Mendoza, de acuerdo a la última información disponible en el Boletín Epidemiológico de la provincia. De ese total, la mayoría corresponde al grupo etario de 15 a 19 años (90 casos), seguido por el grupo de 25 a 34 años (64 casos), y en tercer lugar, los chicos de 10 a 14 años (57 casos).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años en todo el mundo tiene un trastorno de salud mental diagnosticado , y muchos más deben hacer frente a dificultades que afectan su bienestar, su aprendizaje y futuro.

Factores como la carga genética, el entorno familia, el estrés escolar y el uso de tecnología pueden incrementar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental en la adolescencia.

Prestar atención a la salud mental de los jóvenes y adolescentes , e interceder para garantizar su bienestar, es urgente. La detección temprana de los trastornos de salud mental es crucial. Los adolescentes no están exagerando sus emociones; los problemas de salud mental son reales y requieren consideración.

Abordar esta problemática exige una colaboración activa entre las familias y las instituciones educativas, en un contexto en el que las escuelas pueden ser en uno de los principales espacios de expresión y manifestación de lo que atraviesan los jóvenes. En el inicio de un nuevo ciclo lectivo en Mendoza, resulta fundamental abrir el debate sobre qué está ocurriendo con los adolescentes y qué herramientas pueden implementarse para acompañarlos.

Salud mental en jóvenes y adolescentes

Lucas Simó es psicólogo y director de un centro de día que brinda atención en salud mental a adolescentes. En diálogo con MDZ, el especialista analiza los distintos factores que atraviesan la salud mental juvenil y confluye en lo siguiente: escuchar y atender cómo se sienten los jóvenes es una prioridad.

"Los jóvenes son cada vez más susceptibles a padecer trastornos de salud mental", inicia. "Las prestaciones e la época responden un poco a la apatía, a la abulia, a las prestaciones más melancolizadas, donde el sentido de la vida no logra orientar a alguien", describe.

adolescentes Los problemas de salud mental suelen estar asociados a algún tipo de consumo.

La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes; y en su mayoría, las patologías de salud mental que atraviesan a los jóvenes suelen estar ligadas a algún tipo de consumo como alcohol, drogas o tecnología.

¿Generación de cristal?

El término "generación de cristal" se utiliza para describir a los jóvenes nacidos desde 1995 - 2000, a quienes se les atribuye, de manera simplista, una supuesta sensibilidad extrema y baja tolerancia a la crítica o a la frustración. Más allá de esta etiqueta, que puede resultar reduccionista y estigmatizante, lo cierto es que en los últimos años se ha registrado un aumento de presentaciones clínicas complejas vinculadas a padecimientos de salud mental.

Los tiempos han cambiado y la incidencia de la tecnología confronta a la sociedad con una realidad muy distinta a la de décadas anteriores.

"Es una época que puede recibir distintos nombres, pero que habla, de manera transversal, de cómo el exceso se pone en juego. Vivimos en una sociedad de consumo que hace que el sujeto quede pegado a los diferentes objetos, quedando más separado del otro. La persona transita su experiencia de vida con un grado de aislamiento feroz, con un lazo social endeble", expresa Simó.

Respecto del concepto de "generación de cristal", plantea: "Habría que preguntarse qué es lo que supuestamente no soportan. Cuando se dice que no soportan nada, ¿qué es lo que se espera que soporten? Porque vivir implica, necesariamente, atravesar y sostener ciertas situaciones que se presentan. La cuestión, entonces, es cómo se soportan. No es lo mismo hacerlo en soledad que con otros. Tampoco es igual construir un sentido en torno a aquello que debe soportarse que atravesarlo sin que exista ningún sentido que lo acompañe".

"La palabra ha ido perdiendo peso con el paso de los años. Si alguien tiene relación con la palabra, va a poder arreglárselas de otra manera en la vida. Ahora, cuando la palabra pierde peso, lo que termina hablando es el cuerpo", agrega.

Cómo identificar problemas de salud mental en adolescentes

"El sufrimiento no tiene que ver con la edad", resalta el especialista. Sin embargo, no todo sufrimiento implica necesariamente un diagnóstico de salud mental. Sufrir es parte de la vida; el problema aparece cuando ese malestar se vuelve persistente y no encuentra resolución.

Entre los indicadores que pueden alertar sobre una posible problemática, el psicólogo menciona:

Cambios bruscos en la conducta.

Irritabilidad persistente.

Apatía y desgano.

Aislamiento.

Pérdida del sentimiento vital o pensamientos sombríos.

Según describe, una de las señales más frecuentes es notar que el adolescente “se empieza a apagar”, reflejando así un estado de sufrimiento sostenido.

Como abordar la salud mental de los adolescentes

A la hora de pensar estrategias de acompañamiento, Simó sugiere dos ejes centrales.

Por un lado, poder preguntar qué sucede y, al mismo tiempo, tolerar la "no respuesta". Dar tiempo al adolescente para que elabore lo que le ocurre es fundamental. No siempre habrá una contestación inmediata. Muchas veces los jóvenes necesitan tiempo para subjetivar lo que sienten y ponerlo en palabras. Los adultos deben ejercer la paciencia y sostener la disponibilidad para acompañar ese proceso.

"Hay que validar lo que le pasa al adolescente, sin decirle qué le pasa ni qué es lo que tiene que hacer", sostiene.

Salud mental adolescente, terapia, psicóloga, escucha activa Acompañar y escuchar a los adolescentes es fundamental para prevenir y acompañar problemáticas de salud mental. Shutterstock

Por otro lado, el especialista plantea la importancia de revisar el lugar que ocupan los adultos en la vida del joven. No se pueden esperar respuestas profundas si existe una distancia significativa en el vínculo.

"En las consultas se escucha mucho esto: los padres pretenden que ocurran ciertas cosas, pero no saben qué música escucha su hijo, no pueden nombrar a tres de sus amigos, no saben quién es", puntualiza.

Si bien no todos los adolescentes requieren atención profesional, en los casos en que sea necesario, el psicólogo recomienda dialogar previamente con el joven y acordar la consulta para evitar que la asistencia sea vivida como una imposición.

Asistencia en salud mental infanto - juvenil

En Mendoza, existen diferentes dispositivos de asistencia de salud mental para adolescentes que ofrecen apoyo profesional, gratuito y confidencial para crisis, abordando padecimientos con equipos interdisciplinarios, talleres y contención, sin necesidad de cobertura médica: